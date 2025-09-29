Sin duda entre los temas de mayor actualidad, y por supuesto en el centro del debate político de las últimas semanas, se encuentra el relativo a los «menas», debido sobre todo a que el Gobierno de Pedro Sánchez los pretende repartir por pueblos y ciudades de toda España, obligando a acogerlos a las comunidades autónomas. Eso sí, con unos baremos totalmente desiguales, para beneficiar en la medida de lo posible a sus socios separatistas, de manera que el País Vasco y Cataluña no tengan que acoger a ninguno, entre otros criterios.

El término «mena» responde, como es sabido, al acrónimo de «menor extranjero no acompañado». Según el Gobierno, el PSOE y el resto de partidos que apoyan al Gobierno se trata de niños y niñas que vienen huyendo de la guerra, pero la realidad, de acuerdo con los datos oficiales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, es que vienen de países donde no hay conflicto bélico alguno, como es el caso de Marruecos, Gambia, Argelia y Senegal.

Los menas mayoritariamente son varones, y provienen de estos países del Norte de África. En cambio, entre los inmigrantes del otro lado del Atlántico, abundan las mujeres, con procedencia mayoritaria de Honduras, Brasil y Colombia.

Así, el número de «menas» y jóvenes extutelados se ha disparado recientemente, pasando de 7.878 en junio de 2021 a 18.967 en marzo de 2025, un aumento del 140,7% en tan solo cuatro años; y de estos, 11.225 son marroquíes, el 59%. Por sexos, solo el 6% son mujeres; y, en cuanto a la edad media, esta oscila en torno a los 19 años, siendo los de mayor edad los que proceden de Ghana (21), Marruecos (20) y Nigeria (20), según datos oficiales.

Ante este panorama, y por razones de la agenda pública, el alcalde de Elche, Pablo Ruz, salió recientemente defendiendo la posición del Gobierno municipal de Elche ante el problema en diferentes medios, manifestando un planteamiento coherente al no moverse un centímetro en sus declaraciones, aseverando que los menas «son tíos de 16,17, de 18 años en su gran mayoría»; y añadía: «Pueden decir lo que quieran, que pregunten en la calle qué opina la opinión pública o qué opinan los solicitantes de la mano abierta del Partido Socialista de traer ‘menas’ a Elche, los ‘menas’ no son niños, eso es una falacia, eso es mentira».

En relación con estas declaraciones, cabe valorar los dos aspectos. La primera es que, que de acuerdo con los datos oficiales, es verdad que no se trata de niños y niñas, se trata de personas adultas con una media de 19 años, luego el alcalde sabía lo que decía.

Y la segunda cuestión, que personalmente es la que más me gusta, es su invitación a preguntar a la opinión pública ilicitana, como debe ser. Así que empecé a preguntar a muchas personas, haciendo un recorrido por los barrios de la ciudad, sobre si Elche debe acoger o no «menas».

Las respuestas de las personas preguntadas por la calle y en diferentes barrios fueron variadas y diversas, y con los siguientes tenores literales: «Lo siento, no estamos para acoger ni ‘menas’ ni nenas ni nada de eso, lo siento», afirmaba una señora preguntada en el barrio del Raval; «¿Qué me dice usted? A buenas horas mangas verdes, deben de irse con su familia», respondía un señor también del mismo barrio; «A Pedro Sánchez le daba yo ‘menas’ de estos, no lo soporto a este tío», contestaba otro señor en el barrio del Pla-Sector V; «Quizás los gobiernos tendrían que ser más justos, pero Elche tiene muchos problemas como para traerse otro problema más, ¿no?», espetaba una vecina también del Pla-Sector V.

Otro vecino, ya en Carrús, añadía: «Es el momento de arreglar España, y de cambiar los socialistas, y que Sánchez se los lleve a su casa, a los ‘menas’ de fuera»; «Creo que Elche debe acoger a las personas que lo necesiten, pero no a todas, solo a unas pocas», añadía otra vecina más del barrio de Carrús. «No tengo bastante con los problemas del colegio del chiquillo con los extranjeros, deja, deja, deja», decía otra vecina de Carrús al ser preguntada.

También en Carrús y en una conocida cafetería, surgieron más opiniones al respecto: «Cuando vea que alguno de los ladrones del Gobierno se llevan un ‘mena’ de estos a su casa, yo me traigo dos a la mía», decía un hombre de mediana edad mientras tomaba una infusión; «Debería de caérsele la cara de vergüenza al presidente Sánchez de cómo está España con todo esto de la inmigración», comentaba otro señor en el mismo lugar; «a mi madre no le llega la pensión, pero para eso que dice usted, el Gobierno sí tiene dinero», opinaba otra señora de mediana edad, también en Carrús.

Las opiniones recogidas en la calle respaldan el posicionamiento del alcalde de Elche, pero, si ustedes tuvieran alguna duda, les invito a que pregunten donde consideren, al igual que yo lo he hecho, y recaben opiniones y conclusiones respecto de la acogida a «menas» en Elche.

La verdad es que todavía no he visto a ningún progresista socialista o comunista acoger a ningún «mena» o inmigrante en su casa, ¿ustedes lo han visto? Ciertamente, no predican con el ejemplo nunca, ni en este asunto ni en otro, como demuestra el hecho de que los hijos de Pablo Iglesias e Irene Montero van a un colegio privado.

Para conocer la realidad de las cosas, hay que estar en la calle. Hasta pronto.