1 d’octubre, dia internacional de les persones majors
L’1 d’octubre és el dia internacional de la gent gran, que es va instaurar per reconéixer el paper d’aquestes persones en la societat. Especialment per a cridar l’atenció d’un col.lectiu nombrós, que requereix les atencions com qualsevol altre sector, més les pròpies què es generen pel natural envelliment de les persones.
La millora en qualitat de vida a la nostra societat està comportant que augmente significativament aquest col.lectiu en tots els països i tot apunta que ho farà més en els pròxims anys. Totes les administracions públiques, per tant, deurien de ser conscients del canvi necessari a tots els nivells, per a poder atendre com cal a un nombre creixent de persones que arriben a la vellesa.
Així mateix, moltes d’aquestes persones, encara que han deixat de ser actives a nivell professional, es troben en condicions de contribuir i col.laborar per aconseguir una societat millor per a elles i les futures generacions. Sense oblidar que, en moltes ocasions, també són el soport i ajuda econòmica dels desendents, que les institucions no amparen en situacions de males condiciones laborals dels fills (sous insuficients, horaris que dificulten conciliació familiar, etc).
Una qüestió bàsica, en aquest aspecte, és que les persones majors puguen disposar de recursos suficients per afrontar en condicions aquesta etapa de les seues vides, havent cotitzat moltes vegades durant llargs periodes de temps de treball. Aconseguir que les pensions es revaloritzen amb l’IPC és una batalla que hem mantingut des de CC OO i que seguirem mantenint de manera permanent. Cal recordar que durant els governs del Partit Popular les pensions s’han incrementat només el 0,25% anual. I tot apunta que tornaria a passar el mateix en el cas de retorn al goven del PP i més recolzat per Vox.
També és preocupant la desinformació que volen transmetre des d’aquests partits i la patronal quan parlen de la inviabilidad del sistema de pensions. I més quan varen ser ells qui buidaren de vidriola de la Seguretat Social quan governaren.
Una altra amenaça és quan parlen de la necessitat de tornar a augmentar l’edat de jubilació, com està passant en altres països, amb el pretext que no hi ha diners, quan hi ha pressuposts multimilionaris per a gastar en armament, amb el conseqüent perill de desencadenar un conflicte global.
En un pla més local, des de CC OO Pensionistes, volem aprofitar per recordar algunes de les reivindicacions pendents a la nostra ciutat, com ara l’augment de les places de residències públiques i que siguen de qualitat. S’hauria de rescatar la d’Altabix, per les evidents deficiències que presenta.
També cal millorar l’atenció sanitària. Demanem la reversió de l’Hospital Vinalopó, perque la sanitat no pot ser un negoci privat, així com la finalització de les obres de l’Hospital General i del Centre de Salut de Travalon. Si no ho exigim, el nostre col.lectiu serà dels més afectats en el retrocés d’una atenció sanitària de qualitat.
Un altre tema que hauria d’abordar l’Ajuntament és la millora dels edificis vells on la manca d’ascensors obliga a moltes persones a un aïllament no desitjat. Se n’han fet moltes promeses, però no s’han vist resultats.
En un municipi en el que es calcula que hi ha més de 40.000 persones majors de 65 anys, cal que es faça un nou CEAM (Centre Especialitzat d’Atenció a Persones Majors), així com altres instal.lacions i dotar de personal suficient per a lluitar contra la soledat no desitjada.
Des de CC OO Pensionistes recordem la necessitat de seguir lluitant pels interesos del nostre col.lectiu. Com a mostra tenim l’èxit aconseguit amb el tema de l’endarre-riment pels pagaments a les Mutualitats, què demostra la necessitat d’estar sindicats.
Continuem en la lluita, companys i companyes!
