Opinión | Crítica | Teatro

Marc Llorente

Marc Llorente

Capacidad todoterreno

Imagen promocional de la obra &quot;Hasta el final de la fiesta&quot;.

Imagen promocional de la obra "Hasta el final de la fiesta".

Hasta el final de la fiesta

★★★

Actriz: Mamen García

Asumiendo la encantadora fórmula del cabaré literario, quiere ser una «antología musical-emocional desordenada». Lo consigue con dramaturgia de Marta Betoldi y David Serrano y la notable interpretación de la valenciana Mamen García. A ello contribuye la música en directo del magnífico pianista Albert Sanz, hijo de la actriz y confidente en «Hasta el final de la fiesta», dirigida por el propio Serrano. Una veterana mujer cuenta y canta su historia personal. No ha podido hacerlo hasta ahora por sus circunstancias familiares y se pone manos a la obra con sus ágiles piernas. Esta chica mayor rompe la monotonía y actúa sin complejos y con ilusión delante de la concurrencia. Es ficción, aunque no son de mentira la realidad y la trayectoria vital del personaje, y se lleva a efecto con sentido del humor y cierta emotividad. Así, Marta de la Cruz se convierte en Marta de la Luz. Deja de estar crucificada, realiza su sueño y airea el siempre difícil papel de la mujer. Ellas trabajan hoy fuera de la casa y también dentro, lo cual implica una sobrecarga de tareas. Cambian las cosas, pero no todo cambia como debiera ser. Rompe clichés cantando a su manera, tocando una vez el piano y hablando. He ahí el instinto de libertad, de querer aprobar asignaturas pendientes, o el paso del tiempo y huir de las actitudes de los demás. Nunca es tarde si la dicha es buena y para vivir más intensamente. La sólida puesta en escena, con diseño de iluminación de Rodrigo Ortega, acoge la estructura de un monólogo y las melodías de estilo jazzístico. Sirvan como ejemplo «Que reste t’ill de nous amours» y «Senza fine», dos conocidas y bellas canciones de ayer. Sanz canta también alguno de los temas. Y Mamen García no pierde la sinceridad, el talento, la garra y la soltura verbal. Tiene la estupenda ocasión de exhibir su polivalencia artística, una capacidad todoterreno en ambiente íntimo y en conexión directa con los espectadores del Principal de Alicante. El espectáculo pretende contagiar al público.

