Al Dr. Bernabeu

José Bernabéu. / ILUSTRACIÓN: MONETA (MIRELLA MACIAS)

Esta semana nos ha dejado de forma inesperada el profesor José Bernabeu Alberola, catedrático de Física de la Universitat de València y Premio Rei Jaume I 2008 en Investigación Básica. Un gran número de personas podrán glosar con mucho más conocimiento que yo su papel como investigador, profesor y compañero en una disciplina tan especializada como es la Física de Partículas.

Quisiera en estas líneas destacar mi percepción personal de su extraordinario entusiasmo por la ciencia en todas sus facetas. Al inicio de siglo conté con su desinteresada colaboración en la elaboración de un Plan Valenciano de Ciencia y Tecnología, un intento de planificación a largo plazo de la política científica de la Comunitat Valenciana; más adelante fui testigo de una más que activa participación en el Consejo Asesor del Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, en el Alto Consejo Consultivo de la GV -compuesto por los premiados que aceptan formar parte del mismo-, y en la Fundación Valenciana Premios Rei Jaume I.

Precisamente, esta semana coincidí en dos ocasiones con el Dr. Bernabeu, en el Consejo Asesor y en una actividad que él mismo organizó el pasado viernes en la Noche Europea de la Ciencia en nuestra sede. No solo introdujo en su ponencia el tema de la “Ciencia y Tecnología Cuánticas” así como a los diferentes ponentes que intervinieron que él había invitado a participar, sino que dirigió el coloquio y animó la cena con múltiples anécdotas fruto de su larga trayectoria como pionero de la física en España y en su querido CERN al que regresaba todos los veranos, dando muestra de una memoria y un sentido del humor envidiables. Me queda el mejor recuerdo de una gran persona, apreciada por todos sus compañeros, que siempre me ayudó en mis quehaceres y que trabajó con entusiasmo y hasta el último día con la misma ilusión que había demostrado a lo largo de su vida. Alguno de sus estudiantes que asistieron a la Noche Europea recordaba que sus alumnos le aplaudían al finalizar sus clases. Me uno a ese aplauso como muestra de mi agradecimiento. Echaré de menos su colaboración y su inseparable sombrero.