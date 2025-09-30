Frente común antigolpes bajos

La democracia, la ética, el valor de la ecología y los derechos sociales más imprescindibles están en juego con las actitudes y las políticas de algunos personajes de la peor especie. Hay que decirlo todos los días. Porque no podemos echar alegremente esas cuestiones al contenedor. Es necesario defenderlas y no poner la batuta en manos de quienes solo saben dirigir desconciertos que atentan contra la mayoría social. Así queda demostrado una y mil veces, cuando no favorecen en nada a la población. No es ninguna sorpresa. Por eso no debemos hacer concesiones a algunos, creyendo que son capaces de hacer algo en favor de la ciudadanía. Una hipótesis imposible del todo.

O sea, la ofensiva y el peligro latente están ahí. El asunto estriba en poner freno a cualquier motosierra y en no dar cancha a los que la muestran tan felices. De arrepentidos está el mundo lleno. Dos ejemplos claros residen en Argentina y Estados Unidos con Milei y Trump al frente de los despropósitos en cadena. De tal forma, es preciso rechazar conductas de esa clase y no situarnos en la desesperanza disfrazada de esperanza y generosidad. Es comprensible que los problemas más acuciantes estimulen la tentación de caer en el abrazo del oso. Pero no es la solución. Todo lo contrario.

No es irreversible la idea de que, en el momento oportuno, ganen en las urnas las dos derechas. El resultado depende de cada uno y de la cohesión de unas izquierdas que sumen más votos. Más que resistir simplemente, se trata de tener un equipaje de políticas que den respuestas a las circunstancias negativas. La libertad no consiste en tomar cañas, sino en que las personas tengan cubiertas sus necesidades básicas como mínimo. La ley del más fuerte perjudica a los ciudadanos y a la redistribución de la riqueza, y solo beneficia a las grandes fortunas para que gocen de mayor poder.

Los de arriba nunca quieren cambios ni avances que favorezcan a los de abajo. Los expertos en guerra sucia son capaces de hacer y decir aquello que contribuya a tumbar a un Gobierno progresista con la venia de buena parte de los trabajadores. Las derechas patrocinan el enfrentamiento entre la gente de a pie y criminalizan sistemáticamente a la inmigración con inexactitudes palpables. Hablan de lo de la «paguita del Estado». De prohibir el acceso al ingreso mínimo vital a los inmigrantes que no hayan cotizado en España y que no tengan permiso legal de residencia de larga duración.

La normativa vigente ya señala que los beneficiarios deben tenerla de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año anterior a presentar la solicitud, al igual que lo exigen las demás prestaciones sociales. El ingreso mínimo recae en el 83 % de los hogares de nacionalidad española, y en cuanto a la capacidad de integración en la cultura y costumbres de nuestro país, es el peso de la ley quien manda. Los bulos antiinmigración son insoportables. La criminalidad, en este sentido, cae a su nivel más bajo. Y los extranjeros son esenciales en la hostelería, construcción y agricultura.

Se impone la necesidad de dominar las redes sociales, sin perjuicio de abandonar los barrios más humildes, y de exhibir programas que alienten a los jóvenes que están en manos de la extrema derecha. Generar ilusión de nuevo con un frente común y propuestas que encaucen los distintos problemas como el de la vivienda.

Ahora bien, no van a cesar en su empeño de borrar del mapa al «malvado» Pedro Sánchez, manipulando, engañando, cargando las tintas a tope y con el barro y el altavoz que hagan falta para no morir en el intento. Debería ser suficiente a fin de no caer en el error de poner alfombras a los que merecen un desplante flamenco. Veamos de nuevo el presunto delito de malversación de caudales públicos contra Begoña Gómez, esposa del presidente. Los indicios racionales no sabemos cuáles son. Sí se sabe que existe una serie de excentricidades. Se ignora la cantidad presuntamente malversada en un delito que requiere esa cuantificación, y no olvidemos que el origen de las diligencias está en la ultraderecha, la cual se basó en recortes de pseudoperiodismo. ¿Hacer justicia o dinamitar a Sánchez obsequiando combustible a la máquina del fango?

Los argumentos sólidos no parece que existan para llevarla a juicio. Todos ponen caras de asombro. La jugada se redondea con la pretensión de ser juzgada ante un jurado popular. Esto recuerda la obra y la película «12 hombres sin piedad», donde uno de los miembros más agudos y observadores no está convencido de la culpabilidad del acusado e intenta introducir una duda razonable que haga recapacitar al resto.

Pilatos se lavó las manos, por motivos de inocencia de Jesús, y dejó que fuesen otros los que dictaminasen si había crucifixión o no. Está por ver si procede un juicio así. Eso sí, el impacto mediático y el desgaste pretendido seguirán en detrimento de Gómez y Sánchez. ¿Ese es el auténtico objetivo? Las derechas políticas y los poderes fácticos no pueden permitir medidas que mejoren la vida de la gente. La ofensiva y el desconcierto siguen. Eso pide a voces la no impunidad y la neutralización de los golpes bajos.