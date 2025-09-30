Javier Cabo, obrero de la palabra y de la calle

Javier Cabo fue durante más de una década el referente de UGT en Alicante. Nacido en León y llegado a la ciudad en 1988 para trabajar en Correos y Telégrafos, se afilió a UGT en 1973 y ejerció como secretario general de este sindicato en Alicante entre 1991 y 2004, periodo en el que impulsó el diálogo social y una cultura de pactos útiles para la clase trabajadora.

El Ayuntamiento de Alicante lo distinguió como Hijo Predilecto (propuesto en 2020 y entregado en 2022), reconociendo una trayectoria marcada por la negociación, la perseverancia y el compromiso cívico. No era un mérito aislado: la ciudad lo entendió como símbolo de una manera de hacer sindicalismo -firme en las convicciones y hábil en los acuerdos- que dejó huella en generaciones de trabajadores.

Lo conocí hace muchos años. En aquellos tiempos formaba, junto a José de la Casa -entonces secretario general de CCOO-, un tándem perfecto de la defensa de los trabajadores alicantinos. Lejos de la rivalidad, practicaron la unidad de acción, convencidos de que los derechos se conquistan mejor hombro con hombro. Ese entendimiento, que muchos consideraron ejemplar, se tradujo en innumerables avances laborales en la provincia.

Éramos Javier y yo contertulios de Radio Alicante cuando llegó el diagnóstico que parecía sentenciar su activismo: esclerosis lateral amiotrófica. Los médicos hablaron de pocos años; él respondió con dos décadas largas de resistencia. Con humor, lucidez y una fuerza de voluntad que desarmaba, contuvo la enfermedad mientras pudo y siguió acudiendo a las movilizaciones que consideraba justas, sostenido por su compañera de vida, Gladys, y por un círculo leal de colegas y amigos.

Cartero y telegrafista antes que dirigente, Javier nunca perdió el pulso de la calle. Quien trató con él -en una manifestación, en una reunión o en un pasillo de radio- sabe que era un negociador tenaz, rápido en el análisis y generoso en el reconocimiento ajeno. Prefería una buena mesa de diálogo a cualquier gesto hueco; aborrecía la estridencia; confiaba en el poder de una idea clara sostenida con paciencia.

Hoy, al despedirlo, queda su ejemplo: el de un sindicalista que hizo de la fraternidad un método y de la dignidad un programa; el de un ciudadano que, incluso cuando el cuerpo le puso límites, agrandó su compromiso. Alicante pierde una voz serena y obstinada en favor de los suyos. Y muchos perdemos a un amigo. Que la tierra te sea leve, Javier.