Javier Cabo: una presencia sólida

Ahora recuerdo la tarde en la que conocí a Javier Cabo: acudí con otros compañeros a la sede de la UGT, en la calle Pablo Iglesias. Nada memorable: una reunión rutinaria, un intercambio de opiniones políticas y sobre la izquierda en Alicante -¡ay!-. Nada memorable. O sí. Memorable porque, al fin y a la postre, ahora lo traigo a mi memoria, que ya no va muy sobrada. Pero debe ser porque Javier Cabo era una parte indispensable de esa normalidad sin alharacas, de esos liderazgos sin narcisismos que hoy nos parecen excepcionales. Una reunión, otra. ¡Y cuantas, luego! Y una simplicidad en las formas y en los afectos tan plena, tan rotunda, que estableció lazos perdurables. No demasiado tiempo después Javier me acompañó buena parte de la noche en que murió mi madre, en el tanatorio. Creo que nunca le dije lo reconfortante que fue su sólida presencia. Eso es lo malo de que los amigos se vayan y tú escribas páginas enlutadas y te afloren por alguna rendija de la piel los silencios mal empleados.

Una presencia sólida: no se me ocurre mejor definición, como la de otros que escribieron parte de la mejor historia alicantina a finales del siglo XX y en los primeros años del XXI, y que también se han ido. En la calle, bajo las banderas rojas -¿dónde se han metido las banderas rojas?-, en el Consejo Social de su querida Universidad de Alicante. Una sólida presencia sin sectarismo: amante radical de la UGT, fue siempre una pieza indispensable para la unidad de acción y de propósitos con CC.OO. –José de la Casa debe estar abrazándolo-: les recuerdo en los 1º de mayo, o en otros actos, en que los dirigentes de los sindicatos de clase, aunque hoy parezca extraño, hablaban sobre todo de la clase obrera, de su dignidad, de sus derechos, de sus luchas. Javier estaba especialmente dotado para esta pedagogía, lo que significaba ligar las realidad, lo actual, con una larga, complicada historia de decenas de miles de hombres y mujeres sin historia.

Una presencia sólida. Incluso cuando le alcanzó la enfermedad, terrible, devastadora, suavizada por la abnegación familiar y por el reconocimiento de compañeros y de quienes no lo fueron pero acabaron cediendo a su simpatía. Ha luchado años y años. Era una guerra que ganaba cada día y sabía que perdería un día cualquiera, en el que el mundo se plegaría sobre su experiencia y su amor. Una guerra en la que aplicó su costumbre para seguir dando lecciones y hasta representando a las personas heridas en su movilidad. Una guerra en la que siguió perseverando en interesarse por lo próximo, por las cuitas de los débiles, por la soberbia del poderoso.

Vivíamos bastante cerca: muchos días le encontraba pilotando con un desenfado simpático su silla de ruedas, después, muchas veces, acompañado por su mujer -con su mirada limpia y su asistencia firme, con un punto de dolor y otro, enorme, de orgullo-. Le veía, durante mucho tiempo, también en las manifestaciones, con una bandera –roja- ensartada en algún rincón de la silla. Era más que probable que me agarrara, con fuerza y cariño, de una mano y me contara sus pensamientos, incluidas algunas maldades sabias que dibujaban las miserias de la derecha y de algunos personajes de la izquierda alicantina -¡ay!-. Las últimas veces no le entendía: la enfermedad también había alcanzado a su manera de hablar. Y él lo sabía. Pero no importaba: había allí más comunicación que en muchas conferencias que tengo oídas. Hablaba su palabra quebrada y sus manos. Sus manos, alzadas, en forma de puño pacífico, en forma de abrazo. Sus manos: el recuerdo de una presencia sólida.