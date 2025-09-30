Opinión
Javier, siempre un ejemplo
Los que hemos tenido la oportunidad de trabajar codo con codo con Javier hemos sido testigo de su gran trabajo en defensa de los trabajadores y trabajadoras.
Nunca dio la espalda a ningún problema y siempre peleó para mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora.
Además participó activamente en muchas plataformas sociales.
Recuerdo los comienzos de la plataforma del soterramiento de las vías donde recorría junto a José de la Casa las consellerias correspondientes y resto de administraciones acompañando a los vecinos y vecinas en sus justas reivindicaciones.
Ha sido un ejemplo también en la lucha para mejorar todo lo relacionado con la ELA, consiguiendo firmar convenios con instituciones y fundaciones.
Y fue sobre todo una persona afable pero dura a la vez para conseguir los objetivos que se marcaba como sindicalista.
La familia ugetista está de luto por esta pérdida de una persona que lo dio todo por sus ideales y su sindicato.
