La obra de Lorenzo Aguirre en el Mubag.

He podido por fin visitar la exposición que el Mubag dedica desde junio a Lorenzo Aguirre. Conocía su figura y algo de su obra desde hace años y siempre tuve un respeto grande por su persona, por su integridad, y también por una calidad artística de la que había visto alguna muestra. Las ciento dieciocho piezas que se despliegan en las salas hacen muy relevante lo que se ha conseguido, como exhibición ahora y como fondo permanente de la institución gracias a la donación familiar que esta ha recibido.

Me guiaban por la exposición –es siempre una suerte- la comisaria de la misma, María Gazabat, que comparte comisariado con José Luis Ferris, y el director del museo, Jorge Soler. El título de la muestra, “Modernidad y valentía. La colección más íntima de Lorenzo Aguirre”, se complementa con salas anexas que responden a la idea de “Alicante en tiempos de Aguirre”; que es una muestra brillante y didáctica, mediante la pintura principal, primeras ediciones de libros, fotografías (incluso animadas por inteligencia artificial), cronología de aquellos años que van desde comienzos del siglo pasado hasta 1930: Heliodoro Guillén, Vicente Bañuls, Lorenzo Pericás, Adelardo Parrilla, Lorenzo Aguirre, Emilio Varela, Andrés Buforn, Antonia Pando, Elena Verdes, Gastón Castelló, Melchor Aracil y Miguel Abad Miró; o el compositor Óscar Esplá; o Rafael Altamira; o escritores como Azorín, Gabriel Miró, Miguel Hernández y Remedios Picó; o el arquitecto Juan Vidal y el cineasta José Ramón Clemente; o el fotógrafo Francisco Sánchez. Son unos años llenos de creación que se alumbran aquí por la pintura, incluso con el rescate de obras de algunas mujeres que fueron llevadas, a pesar de la calidad de sus imágenes, al olvido artístico.

Volvamos a Aguirre, a su dedicación inicial de caricaturista en Madrid como primer apartado, al que le sigue un tiempo alicantino comenzado en 1928 en el que paisajes y retratos componen una capacidad que tiene ejemplos relevantes, panoramas rurales que identifican para siempre una manera de construir perspectivas en las que el detalle conmueve junto a la vista general. El entorno de Moraira identifica una continuidad paisajística que nos devuelve imágenes de aquellos comienzos de los años treinta en donde algunas marinas adquieren una plasmación deshabitada brillante. Su colaboración cartelista y artística a las Hogueras de San Juan también aparece destacada.

Luego, fue Madrid, el de la República en 1931, en que Aguirre era profesionalmente policía e incluso, en aquella guerra de 1936, fue jefe policial y militante del Partido comunista, compromiso que mantiene durante todo el conflicto en cuyo final huye a Francia en abril de 1939. Tras el episodio bélico, en Paris, en Le Havre después, hay pintura y hasta una pequeña exposición, en meses en los, que con su mujer y sus tres pequeñas hijas, intenta rehacer su vida y su pintura…

En una muestra pictórica, siempre buscamos ese cuadro que nos está haciendo señales, que nos está llamando desde su imagen. En mi recorrido guiado de estos días, me fijé en este:

un poema de Paca Aguirre -una de sus hijas y Premio Nacional de las Letras Españolas en 2018- nos sirve para entender el cuadro titulado “La toilette”; un fragmento dice así: “Y nos fuimos al Havre para tomar un barco./ Nosotras con dos muñecos y un monito,/papá con su caja de pinturas y un sueño acorralado,/un sueño convertido en pesadilla…”. Es un modelo de pintura cotidiana, donde la niña Paca Aguirre peina y asea al muñeco.

Intentaba entonces Aguirre huir con la familia a Uruguay y no pudo. Por entonces, los nazis invadían Francia; mandó la familia a España y meses después regresó él mismo por Hendaya, donde fue detenido.

La cárcel de Ondarreta, en Guipuzcoa, es el primer destino y la de Porlier en Madrid es el encierro en el que, sometido a consejo de guerra, por “auxilio a la rebelión”, es condenado a muerte y ejecutado a garrote vil el 6 de octubre de 1942, precisamente por aquellos que se habían rebelado contra la República.

Félix Grande, marido de Paca Aguirre, le dedicó un poema en Libro de familia en el que le preguntaba: “(…)¿A cuento de qué lo ejecutaron?/ ¿exterminaban en el pintor Lorenzo Aguirre/ a la Institución Libre de Enseñanza, a la República,/ a las pajaritas de papel que Miguel de Unamuno/ le enseñó a usted a manufacturar/ con las uñas pulgares y con un alfiler?/¿A cuento de qué lo mataron a usted, a tres años/ de acabada la guerra? ¿Qué ganaron con ese crimen? /¿Qué disfrute obtuvieron con toda una familia de dolor?”, trazando una breve trayectoria que siempre es necesaria reconstruir y recordar biográficamente.

La exposición concluye con las reproducciones de tres relatos infantiles ampliamente ilustrados que, en sus últimos meses, hizo llegar a Francisca, Jesusa y Margarita, sus tres hijas: dos gatitos, una ranita y una cucaracha presumida son los personajes. Mandar relatos a los hijos fue una práctica habitual en muchos presidios y, en los de la época, estudié, entre otros, cuentos preparados en la cárcel por Miguel Hernández para su hijo, precisamente en el tiempo en el que hicieron morir al poeta en la cárcel de Alicante, el mismo año en el que asesinaron en Porlier a Aguirre. Pero de esos relatos me ocuparé en otro momento.

Ahora sólo puedo concluir con que me parece una exposición imprescindible en un museo cada vez más renovado e interesante.