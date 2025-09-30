El otoño y el síndrome de Hubris

«Llueve, detrás de los cristales, llueve y llueve sobre los chopos medio deshojados, sobre los pardos tejados, sobre los campos, llueve. / Pintaron de gris el cielo y el suelo se fue abrigando con hojas, se fue vistiendo de otoño. La tarde que se adormece parece un niño que el viento mece con su balada en otoño. Una balada en otoño, un canto triste de melancolía, que nace al morir el día. / Una balada en otoño, a veces como un murmullo, y a veces como un lamento y a veces viento». Balada de Otoño, de Joan Manuel Serrat

Como el que no quiere la cosa, aquí estamos ya enfrascados en el otoño, una época del año de la que, qué quieren que les diga, ni fu ni fa, es como el tofu o el hummus, un querer y no poder y cuya única misión es servir de transición entre el despiporre, la jarana y el asueto del verano y la rutina, el frío y la cerrazón del invierno, todo ello sin un proceso claro y definido, ya que sigue haciendo un calor que «pa qué», promovido por el conocido veranillo de San Miguel a la vez que la Aemet lanza avisos rojos y naranjas por probabilidad de unas lluvias torrenciales de esas de no te menees. Es un periodo de tiempo que uno no sabe qué ponerse, por la mañana fresco intenso, lo que provoca que salgas a la calle con camisa, jersey o una chaqueta; por el mediodía calor de treinta grados, por lo que te tienes que quitar apresuradamente la chaqueta y el jersey antes de que te desmayes sudando como un cherro, y por la noche vuelve a refrescar, tate, constipado al canto. Lo único bueno de esta locura meteorológica sin parangón es la posibilidad que te brinda para poder ver cada cuadro de premio disfrazado por la calle, que ríete tú de lo de la Comic-Con o de los modelitos del modisto Palomo.

El nombre de otoño proviene del latín autumnus, compuesto por las voces auctus (derivado del verbo augeo, «aumentar») y annus («año»), estación que abarca desde el equinoccio de otoño hasta el solsticio de invierno, y se caracteriza por el descenso de las temperaturas, el acortamiento de los días y el alargamiento de las noches. Es un periodo de tiempo donde la vegetación se transforma con el cambio de color y la caída de las hojas de los árboles caducifolios, y en el que la fauna inicia los preparativos necesarios para afrontar el invierno, incluyendo la migración de algunas especies. En otoño, el aire se llena de olores característicos, frescos y terrosos, que se intensifican con la humedad de los días soleados y las lluvias.

Además, el otoño provoca psicológicamente un estado melancólico en la población, una ñoñería generalizada que ni los guionistas de Ana y los siete hubieran podido imaginar. Los mismos que hace mes y medio se contorsionaban como posesos con los sones de «Paquito El Chocolatero», dándolo todo y haciendo caso omiso a la advertencia de sus acompañantes «que te pierdes Pepito», ahora tararean canciones de Perales o de Pablo Alborán con la mirada perdida en el horizonte. Como dijo el escritor Suizo Henry F. Amiel, «el cielo, el infierno y el mundo entero está en nosotros».

Y es que el otoño tiene lo suyo, un cambio tan brusco puede provocar un despendole ideológico de esos de campeonato, por lo que, si uno no tiene cuidado y se toma un Actimel por la mañana, jalea real a media tarde y una infusión de tomillo con anís antes de acostarse, puede llegar a padecer cualquier tipo de síndrome de esos peligrosos que corren en estos tiempos, como el de la soberbia, más conocido como síndrome de Hubris o Hibris (del griego űßpiς, que significa soberbia o desmesura). Este síndrome se caracteriza por un ego desmedido, arrogancia, exceso de autoconfianza y desprecio por la opinión de los demás.

A la vista de las últimas noticias publicadas, al alcalde la interrupción de sus vacaciones provocada por el ciberataque y el cambio de estación no le ha venido muy bien que digamos, provocándole una sintomatología propia del síndrome de Hubris, y es que uno, aunque quiera, no puede estar en todo sin que quede afectado su ego. Recapitulemos. Por un lado, está la denuncia de la oposición municipal socialista (que, como dice su socia de gobierno, su portavoz tiene el corazón negro como si fuera Sirius Black) de una supuesta tramitación exprés en la concesión al alcalde de la licencia urbanística de su casa, circunstancia esta que, bueno, como diría mi padre que en paz descanse, «si no se la dan al alcalde rápidamente la licencia, ¿a quién se la van a dar, a la que vende tramusos y garbanzos en la plaza?». Luego está la denuncia que han hecho las dos asociaciones de la prensa local, que han cargado contra el uso partidista que supuestamente ha hecho el equipo del gobierno municipal y el PP para denunciar al PSOE y a la edil Patricia Macià por una información no publicada en una rueda de prensa. De esta forma, la Asociación de Informadores de Elche (AIE) y la Asociación de Periodistas de Elche (APE) han expresado su «malestar por este uso partidista y político», lamentando que «un partido político» (en este caso, el PP) haya utilizado la parte no publicada de una rueda de prensa para defender sus intereses, en lo que consideran supone crear «una situación sin precedentes en el periodismo local y generando una honda preocupación entre los informadores». Advierten que este proceder «está motivando la desconfianza de los periodistas en las relaciones informativas con los políticos y el Gobierno municipal, y puede derivar en un menoscabo de la función social del periodismo, pilar fundamental de toda democracia».

Es de primero de política la asignatura de «a la prensa, besos y abrazos», pues mal asunto es ese de contrariarla frontalmente y que esta pierda la confianza en uno. Eso no puede depararte nada bueno, aunque tú te creas Napoleón, Messi o el alcalde de Zalamea.

Y, por último, está la traca final, un «aquí estoy yo», y son las declaraciones efectuadas por el alcalde con relación a los menores no acompañados. Según informaciones publicadas, en una entrevista, el alcalde con relación a este tema, declaró que «los menores extranjeros no acompañados son tíos de 16, 17 y 18 años, no son almas desvalidas»; «Mientras yo sea alcalde, en Elche no va a haber ‘menas’ y no me voy a mover al respecto, digan lo que digan, ya que en la ciudad hay un consenso generalizado», vamos, con este tipo de declaraciones se ha ganado el jubileo, la Champions y la copa de San Pedro.

Si nos atenemos a estas declaraciones, para el alcalde los chavales españoles o nacionales de países de la Unión Europea de 16 y 17 años son adolescentes menores de edad que merecen una protección especial por esta condición, mientras que los extranjeros menores de edad no acompañados de 16 y 17 años son tíos hechos y derechos, no chavales que están solos, sin su familia y lejos de su tierra. Además, con esa negativa cerrada, da la impresión de que, como Batman, intenta proteger a la ciudadanía ilicitana de la presencia no de unos menores de edad, sino de gente muy peligrosa, delincuentes de tomo y lomo, como el Joker, Dos Caras o Pingüino. Asimismo, manifiesta que no va a cambiar de opinión, digan lo que digan, por lo que eso de gobernar para todos como que era una broma o, más bien, considera que no hace falta consultar a la peña, su opinión es la mejor y la de todos, que para eso es el alcalde, así sin más y lo de opinar lo dejamos para que la cuchipandi decida si le gusta la tortilla de patatas con o sin cebolla. Bueno y lo de San Mateo 25-35-45, «porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis» esto mejor lo obviamos y nos quedamos con el jubileo, los cantos, las proclamas y el oropel.

Y si no fuera poco lo dicho hasta el momento, añadamos lo declarado con relación al modelo turístico que pretende sea implantado en nuestra ciudad: «No queremos un turismo de chanclas». Vamos, como si lo hubiéramos tenido alguna vez.

Yo estoy convencido de que el alcalde es una persona formada y sensata, pero es que el otoño es un mal bicho y nos supera con sus cambios de tiempo, con el acortamiento de los días y con las ofertas Flash del Lidl. Por eso, espero que con un poco de meditación zen, con unos paseos en bicicleta por el Palmeral o por el Ferriol y volver a ver junto a don José Claudio las treinta y dos temporadas de Médico de Familia, retome la mesura, el consenso y la tranquilidad de espíritu, que, como dice el refranero español, «rectificar es de sabios», y como dijo Confucio, «el mal no está en tener faltas, sino en no tratar de enmendarlas».