Salud mental e IA, ¿aliada o riesgo?

La doble cara de una revolución en marcha

En España vivimos una auténtica crisis de salud mental juvenil: solo en la última década, las ideaciones suicidas entre menores se multiplicaron por 23 según la Fundación ANAR, y en regiones como la Comunidad Valenciana la prevalencia de trastornos mentales alcanza el 25,1 %, frente al 15 % de la media nacional. A esta urgencia se suma la falta de recursos en los centros escolares: más de la mitad de los institutos carecen de protocolos claros para detectar riesgos y muchos apenas cuentan con orientadores. En este escenario, la Inteligencia Artificial (IA) se ha colado con fuerza, planteando una pregunta decisiva: ¿es un aliado terapéutico o un riesgo añadido?

La respuesta, hoy por hoy, está en el equilibrio. La IA no es ni varita mágica ni amenaza inevitable: es una herramienta poderosa, con luces y sombras, que puede salvar vidas si se usa con responsabilidad y supervisión humana.

La IA como lupa para ver antes lo invisible

Uno de sus mayores aportes es la detección precoz. Mientras los métodos tradicionales para predecir conductas suicidas suelen fallar, los algoritmos de aprendizaje automático permiten integrar múltiples variables y detectar patrones invisibles a simple vista.

En entornos digitales la IA es capaz de detectar cambios en el lenguaje, aislamiento o señales de alarma en trabajos escolares. Un ejemplo ya implementado y respaldado por 22 estudios clínicos y 56 patentes es la aplicación Koa Health, que por ahora sólo está para dar servicio a los trabajadores de las empresas que lo contratan, pero también se podría aplicar al entorno educativo. En España el Plan de Salud Mental 2025–2027 ya incorpora mHealth para cribados preventivos.

También se están desarrollando aplicaciones como si fueran un tensiómetro emocional que ofrecen cuestionarios dinámicos y ejercicios que ayudan al profesional a tomar decisiones más rápidas. Este es el caso de un proyecto pionero de la Universidad Pública de Navarra, que combina IA y apoyo psicosocial para prevenir el suicidio infanto-juvenil. Incluso en educación, herramientas como Megaprofe están aliviando la sobrecarga de los docentes, liberando tiempo para lo que más importa: el cuidado emocional de sus alumnos.

El riesgo ético: cuando la máquina sustituye al vínculo

Pero no podemos ignorar los riesgos. El mayor es la falsa seguridad: un chatbot no puede garantizar la respuesta adecuada en un momento crítico, y la experiencia de ANAR demuestra que la intervención humana ha sido clave para salvar miles de vidas. Además, la tecnología puede convertirse en un arma: el 14 % de los casos de ciberacoso en 2025 ya usaban IA para crear contenidos dañinos. Y si la IA se usa como sustituto —y no como apoyo— corre el riesgo de acentuar la soledad en una juventud ya muy conectada digitalmente pero emocionalmente aislada.

La OMS y la Unión Europea son claras: la IA debe ser apoyo, nunca sustituto. La ética, la privacidad y la revisión humana son imprescindibles.

Hacia una atención integrada y responsable

En pocos años es probable que veamos indicadores digitales de bienestar integrados en apps de salud o en plataformas escolares. El reto será que estos sistemas estén siempre al servicio de las personas. Por eso, planes como el Valenciano de Salud Mental y Adicciones 2024-2027 ya contemplan la coordinación entre Educación y Sanidad para reforzar la detección precoz en la infancia y la adolescencia.

Mi consejo para acercarse a esta revolución es sencillo: ni ingenuidad ni rechazo. La IA debe servir para reducir barreras y acercar recursos, pero nunca dejar sola a la persona vulnerable. La última palabra, siempre, debe ser humana.