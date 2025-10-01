Alerta roja: se busca al president

Cuando AEMET emitió, el domingo 28, los avisos de alarma roja para el lunes 29 en Valencia, los organismos de emergencias actuaron con diligencia. Se activó la coordinación, se difundieron los avisos y se adoptaron las medidas preventivas necesarias. Era lo que debía hacerse, ni más ni menos. Sin embargo, después de lo vivido hace apenas once meses, que la administración haya reaccionado correctamente ya parece casi una excepción.

Pero no todos actuaron como cabía esperar. En la constitución del Cecopi volvió a repetirse una escena ya conocida, la ausencia del president de la Generalitat, Carlos Mazón; fiel a su estilo, decidió no acudir a la reunión. Hace casi un año, tampoco lo hizo. Entonces prefirió una comida en El Ventorro. Esta vez, tras su paso por el cónclave del Partido Popular en Murcia, donde se dedicó a repartir besos y sonrisas entre aplausos de sus correligionarios, desapareció de nuevo del radar institucional. La coincidencia no es casual, es un patrón.

La imagen es tan elocuente como dolorosa; mientras los equipos de emergencia se movilizaban para proteger a la población, el máximo responsable político de la Comunitat Valenciana estaba ausente, física y simbólicamente. No hay excusa. Ni la agenda ni el cansancio ni la supuesta confianza en su equipo pueden justificar la incomparecencia de quien representa a toda la ciudadanía valenciana. Porque en esos momentos no se le exige que achique agua, ni que levante muros; se le exige que esté, que mire a los ojos a su gente, que acompañe, que asuma su papel de líder.

Quien aspira a ser respetado por lo que representa no puede limitarse al cumplimiento estricto de las normas. Puede que la presencia del president en el Cecopi no sea jurídicamente preceptiva, pero sí es moral y políticamente imprescindible. Estar no es una cuestión de protocolo, sino de respeto. La verdadera autoridad no se demuestra con decretos, sino con gestos, con la capacidad de comprender el sufrimiento y de compartir la incertidumbre. Su ausencia no solo revela desinterés, sino que supone la negación misma de la empatía, la responsabilidad y la justicia que deben guiar el servicio público.

La portavoz del Consell, Susana Camarero, trató de justificar lo injustificable. Lo hizo con una mezcla de cinismo y desvergüenza que ya parece marca de la casa. Dijo que la alerta roja también lo era “para quienes se manifestaron contra Mazón” y que, por tanto, la Delegación del Gobierno había incurrido en una contradicción al autorizar la concentración de las víctimas de la dana. Lo que omitió es que la alerta se emitió después de la manifestación, cuando ya se había disuelto, y que en ese momento no existía ningún aviso meteorológico activo. Una manipulación burda, indigna, insultante para la inteligencia de la ciudadanía y, sobre todo, para las víctimas.

Comparar el derecho democrático a manifestarse pacíficamente con la gestión de una emergencia climática no solo es una falacia, sino una forma perversa de desviar la atención. Lo que pretendía la señora Camarero no era defender la coherencia institucional, sino blindar a su jefe político, justificar su ausencia y normalizar la irresponsabilidad. Y lo más preocupante es que, en el fondo, sabe que una parte de la ciudadanía comprará el relato. Porque en tiempos de polarización todo vale si se consigue mantener la fidelidad del rebaño.

Sea por desprecio, por incompetencia o por cálculo judicial, la ausencia del president de la Generalitat ante una alerta roja es una muestra inequívoca de su manera de entender el poder. No como servicio, sino como privilegio. No como deber, sino como escaparate. Mazón gobierna desde el márquetin, desde la foto y el aplauso fácil. Pero cuando se apagan las cámaras y llegan los problemas reales, se esfuma, se esconde. Como si la política fuese un escenario del que puede salir por la puerta de atrás cuando la función se vuelve incómoda.

Podrá aferrarse a las prerrogativas y prebendas de su cargo, a los laberintos judiciales o a las complicidades mediáticas que le blanquean. Tal vez logre esquivar el banquillo en el que debería rendir cuentas por su inacción y mediocridad. Pero ni los tribunales ni el paso del tiempo ni las notas de prensa podrán borrar el peso moral de su ausencia. En su conciencia, o al menos en su debe político, quedarán grabadas de manera indeleble las 229 personas que perdieron la vida y el dolor y sufrimiento causado a miles de personas como consecuencia de su actitud antes, durante y después de la tragedia de la dana.

Su cargo lleva el título de molt honorable, pero quien lo ocupa lo está degradando cada día, convirtiendo la honorabilidad en una caricatura. Porque cuando se falta a la verdad, se desprecia el dolor y se abandona el deber, no se es molt honorable; se es, sencillamente, todo lo contrario.