Mazon y Ruz en sus respectivos laberintos

La semana pasada se ha celebrado el Debate de Política General en Les Corts Valencianes. En el mismo, Carlos Mazón ha presentado su balance de la gestión de su Gobierno (aunque, curiosamente, sigue sin aclarar qué hizo, y hasta cuándo, la famosa tarde en El Ventorro, aparte de comer y beber con una periodista). Ha sido un discurso interminable, más de siete horas contando las réplicas. Para no asumir ninguna autocrítica, decir lo bien que lo está haciendo todo, culpar a la oposición y a Pedro Sánchez de todo lo habido y por haber e, incluso, de tener tiempo para descalificar e insultar la memoria de las víctimas de la dana (que tuvieron que abandonar el hemiciclo) y, metido en su laberinto particular, repetir promesas pendientes, y lanzar otras nuevas.

Entre la larga lista de promesas que planteaba, otra vez, citaba dos que tienen una especial importancia para Elx: la rehabilitación de las Clarisas y el futuro del TRAM. La frustración por estas dos promesas incumplidas, y las quejas que están motivando hacia el alcalde Ruz por su poca capacidad de conseguirlas, seguro que han influido en que Mazón haya hecho referencia a ellas. Aunque poco más se puede decir: se ha ratificado en instalar en las Clarisas el museo que hace casi tres años prometió, y volvió a anunciar un convenio de 200.000 euros para el proyecto y su diseño. Pero del presupuesto para la obra no hay noticias. Y, en cuanto al TRAM, Mazón se descuelga ahora, casi tres años después, en que va a pedir que lo pague Pedro Sánchez. De su promesa de que sería la Generalitat quién invertiría los 195 millones que costaría, a pasarle el compromiso al Gobierno, y así lavarse las manos. ¡Anda que no es largo este Mazón! De estar dónde debía estar el día de la dana no sabrá, pero de tomar el pelo a sus conciudadanos sabe mucho.

Y otro que se ha metido, él solito, en otro laberinto es Pablo Ruz. En poco tiempo ha sido noticia nacional por su postura racista contra la posibilidad de acoger menores inmigrantes que ya se encuentran en España. Su descalificación ha sorprendido por su dureza, máxime en una persona que parecía defender valores más cristianos, porque para posturas xenófobas ya teníamos a Vox aunque, a este paso, igual les supera. Incluso colectivos y personas muy ligadas a la Iglesia han manifestado su sorpresa y queja ante este tipo de actitudes. Con sus declaraciones, la imagen de Elx, como ciudad históricamente acogedora y solidaria, se ha visto afectada negativamente. No se deben confundir opiniones o intereses personales para seguir de alcalde con la historia, tradiciones o intereses de la ciudad. Hay que saber diferenciar. Y Elx debe primar siempre. Elx está por encima de Ruz o de cualquier otro alcalde.

Gran parte de las promesas más importantes se están quedando para un futuro incierto

Y, por otro lado, no ha tenido reparo en conseguir una licencia exprés para su chalet. Debería haber sido más prudente. ¿Tanta prisa había? Siendo alcalde conocerá que la tramitación habitual, en casos similares que son los que hay que comparar, no con otros, no es tan rápida. Y que haya pagado las tasas correspondientes no es ningún mérito, es lo normal, faltaría más. Que sea alcalde no debe perjudicarle en ninguna tramitación, pero tampoco privilegiarle. Su actitud y respuesta ante la denuncia socialista deja demasiadas dudas, y eso no es bueno ni para él ni para el Ayuntamiento. Lo que debería ser un modelo de transparencia se ha convertido en todo lo contrario. Una lástima.

Y no se resuelve criticando, y reprobando a una concejala como Patricia Macià que, en todo caso, ha cumplido con su deber como miembro de la oposición. Lo insólito es que un día se les critica, según Ruz, por no «trabajar» y otro se les reprueba por hacerlo. Se demuestra poca correa. Parece que el trabajo de la oposición molesta y ése es un mensaje peligroso. Sin embargo, en este caso, hasta a parte de su socio de gobierno, Vox, no le ha convencido mucho toda la operación. Aunque, como es habitual, al final han acudido a salvar al soldado Ryan, perdón, a Pablo Ruz.

Quedan menos de dos años de legislatura y son muchos los nubarrones que aparecen en el horizonte. Gran parte de las promesas más importantes se están quedando para un futuro incierto, por muchos convenios, protocolos y proyectos que se anuncien. La deuda municipal se está empezando a disparar, y el Ayuntamiento no puede seguir tapando a una Generalitat que se preocupa tan poco por este municipio.

Y, por si faltara algo, el tema del ciberataque es un problema muy serio y del que parece no quererse hablar mucho, e informar menos. No se sabe todavía cuánta información, y de qué tipo, se encuentra afectada, ni de cuándo se normalizará totalmente la situación, y dónde y cómo se han producido estos fallos tan garrafales en la seguridad cibernética municipal.

Si Pablo Ruz no es capaz de conseguir que Mazón reanude las obras de la carretera de Santa Pola, que él mismo paralizó, hará falta mucha fe para creerse cualquier cosa que este personaje vuelva a prometer. Lo mismo puede decirse del Palacio de Congresos que, cuando Mazón presidía la Diputación, exigía que la Generalitat participara en su financiación. Ahora que la preside él, parece que todo aquello se le ha olvidado, y por eso ni lo ha nombrado en el reciente debate en València.

Es hora de exigir concreciones en las promesas realizadas. Ya se nos ha hecho perder demasiado el tiempo. Y ya quedan pocos días, del Año Jubilar, para esperar milagros.