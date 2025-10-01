Hay ocasiones en las que por desconocimiento nos perdemos manjares muy exquisitos. Puede que sea lo que está ocurriendo con toda la música de banda que se emite desde los inicios de À Punt los domingos por la mañana. Se trata de un pequeño maratón, en la actualidad combinado con el Festival de Polifonía y Habaneras de Torrevieja, que llena entre 6 y 7 horas de las mañanas dominicales.

La música bandística posee innumerables tesoros. Pero es en la Comunidad Valenciana donde mejor pueden saborearse estos sonidos. El Certamen Internacional de Bandas de Música que se celebra en el mes de julio en el Palau de la Música valenciano ha atravesado su edición número 137. Son las actuaciones de ésta y del año anterior las que se pueden ver en estos momentos en antena.

Las formaciones preparan primorosamente las intervenciones en el templo musical, donde se escuchan tanto las obras obligadas como las obras libres. Siempre es un placer disfrutar de estos programas, en los que llegamos a conocer obras del repertorio que hasta entonces no contaban entre nuestras favoritas.

La incorporación del certamen torrevejense ha sido un acierto. Se están ofreciendo íntegros todos los conciertos del concurso. También el que dio la invitada en la edición, Sole Giménez. Se ubican en el centro de la mañana. Los conciertos de bandas son muy tempraneros, y arrancan a las siete de la mañana, y no concluyen hasta la una de la tarde. Hay mucha buena música que degustar domingo a domingo y es posible que bastantes espectadores se la estén perdiendo simplemente porque no saben que se emiten a estas horas. De ahí que sea muy pertinente el recordatorio. Una vez nos enganchamos, ya no podemos parar.