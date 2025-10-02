‘Días de cine’ cumple esta semana 34 años de vida. Soplar las velas es una excusa estupenda para repasar estos siete lustros de existencia y para tomar el pulso al estado actual del programa. Lo primero que hay que decir es que se emite los sábados por la tarde, pero que se puede ver alojado en rtve Play desde un día antes, ya que el equipo tiene el detalle de adelantarlo para que los aficionados puedan disfrutar de él en el horario habitual.

El director Gerardo Sánchez es uno de los últimos estajanovistas que quedan en Prado del Rey. Además de amenazar con no jubilarse, ha impreso en el equipo del programa, reducido pero la mar de eficaz, el santo y seña de que el programa no puede tomar vacaciones. Y no las toma. ‘Días de cine’ se puede disfrutar también los meses de julio y agosto.

Hace una década crearon unos premios que han ido creciendo en prestigio, y que en la actualidad se conceden en la Cineteca de Madrid, en ese marco incomparable donde se graba el programa. La ceremonia, que tiene lugar en el mes de enero, se ha convertido en una de las citas imprescindibles para la cinefilia madrileña. En la misma uno de los premios, el que concede el público, lo entregan varios espectadores anónimos del programa, en uno de los momentos más singulares del acto. Otro momentazo lo protagoniza el coreógrafo Chema Marin bailando claqué.

Cada lunes, religiosamente, Gerardo Sánchez, envía los contenidos del programa sucesivo, e incluye la entrevista íntegra con el padrino del mismo. Por desgracia, últimamente, los decesos de actores y directores han alterado la parrilla en más ocasiones de las deseadas y algunas de las piezas han debido ser retiradas para que cupiesen los respectivos homenajes en ‘La habitación verde’.