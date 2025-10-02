La calle del Nou Manolín y los Castelló

He recorrido cientos de veces sus escasos cincuenta metros sin preguntarme nunca a quién o a qué responde su nombre: Villegas. Para mí, y supongo para muchos alicantinos, es la calle del Nou Manolín, esa que pellizca Bailén y Castaños por sus extremos. Pregunté por ello a través de varios conductos y recibí distintas versiones: La Inteligencia Artificial apunta que honra a un apellido ilustre de la zona; otra fuente consultada apostaba por un señor feudal que regaló unos terrenos para construir un centro sanitario en la ciudad; por último, el registro del Ayuntamiento la atribuye a un poeta nacido en Nájera a finales del siglo XVI, cuyas poesías quedaron registradas en un libro titulado “Eróticas”.

Todo esto viene al caso al caer en la cuenta de que esta ciudad no tiene en su callejero ningún cartel que honre a Vicentina Such y Vicente Castelló, los creadores del Nou Manolín, el matrimonio que hace medio siglo eligió ese rincón sin transeúntes para levantar un templo que ha puesto a Alicante en el escaparate mundial de la gastronomía.

El Nou Manolín, homenajeado en Madrid como “la mejor barra del mundo” /

Pertenezco al amplio grupo de alicantinos que, al identificarme como tal en cualquier punto de la geografía nacional, escucha mencionar el Nou Manolín antes que la Explanada, el Postiguet o el Castillo Santa Bárbara. Algo así hacía también Joël Robuchon, el chef francés con más estrellas michelín, un enamorado de esa barra en forma de U que exhibe los mejores productos de la terreta y que copió milimétricamente para trasladarla a su París natal. O tantos y tantos escritores, artistas y actores ilustres, que hacían el papel en tiempos pasados de los hoy llamados influencers a la hora de rendir pública pleitesía al que se ganó el título de restaurante de referencia.

No es cuestión de dar rodeos. El asunto es que, ahora que todavía podemos disfrutar de ambos, de Vicente y Vicentina, rindamos tributo a su labor. No creo que los apellidados Villegas, el poeta o el señor feudal, tengan mayores reparos en ceder el nombre de ese trocito de asfalto para que pase a denominarse muy pronto la calle de Vicentina Such y Vicente Castelló.