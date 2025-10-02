Los jueces no son más que nadie

Por mucho que una gran parte de los jueces españoles se empeñen en hacernos creer que son poco menos que figuras intocables que pueden hacer lo que les viene en gana, la realidad constitucional de nuestro país les obliga a estar al servicio de los españoles. Y ello comienza, ese estar al servicio de los españoles me refiero, por aceptar y asumir dos aspectos distintos. Por un lado, que su función se limita a aplicar la ley. Punto. Los jueces de este país han confundido interpretar las leyes con poder emitir las sentencias que quieran sin que los demás podamos criticarlas. Interpretar una ley significa aplicarla a las situaciones de la vida diaria teniendo en cuenta el espíritu de la ley que inspiró al legislador, acorde, ambas cosas, con la situación social en que fue aprobada. Interpretar no significa cambiarlas a su gusto en función de su ideología ni adaptarlas al ideario de un partido político. Y no digamos poner la justicia al servicio de un partido político concreto. Desde hace decenios en España la aplicación de la justicia se ha relacionado en su gran mayoría con un conservadurismo anticuado y en ocasiones rancio y chabacano.

Por otro lado, aunque en España existe la división de poderes recogida en la Constitución Española, creo firmemente que el poder legislativo es un primus inter pares respecto al poder ejecutivo y judicial. Aunque mucho les pese a determinados jueces y magistrados así como a juristas y medios de comunicación firmes creyentes de que sean los jueces los que dirijan el país, la realidad es que el poder judicial y el ejecutivo derivan, y por tanto dependen, de la soberanía popular representada por los miembros del Congreso de los Diputados y del Senado. Ambas cámaras deben nombrar a los miembros del Gobierno así como a los del Consejo General del Poder Judicial. Argumentar que sean los jueces los que elijan al Gobierno de los jueces no es más que el deseo de que jueces y magistrados se constituyan como un poder independiente dentro del Estado y eso es algo que no va a ocurrir nunca. Ya se lo digo yo a todos los partidarios de que los miembros del CGPJ sean elegidos por los jueces.

Por todo ello, en la pasada y no lejana controversia sobre el modo de elección de los miembros del CGPJ, en la que el Partido Popular volvió a incumplir la Constitución, algo de lo que tiene amplia experiencia el PP cuando no gobierna, creo que debe afirmarse que debe ser firme la senda constitucional y defenderse la reforma, en su día, de la LOPJ por la se dictaminó que la elección de los miembros del gobierno de los jueces debe estar en manos del Congreso de los Diputados y por tanto siempre serán los ciudadanos, de manera indirecta, los que controlen las normas de regulación de la carrera judicial y también los que elijan la mayor parte de los magistrados que formen parte del Tribunal Supremo. Para que los ciudadanos crean en la Justicia deben observar que los jueces aplican una ley conforme al sentir de los tiempos que les ha tocado vivir. Si fuesen los jueces los que eligieran a los jueces de las instituciones que los regulan o que tienen la última palabra en la interpretación de las leyes se correría el riesgo de que, por ejemplo, grupos de extrema derecha representados por jueces ultraconservadores tomaran el poder de manera subrepticia.

Todo esto venía por las recientes querellas que el juez Juan Carlos Peinado ha presentado contra RTVE y varios intervinientes en programas de análisis de actualidad política por las críticas que se han hecho contra su estrambótica instrucción y ataque contra la esposa del presidente del Gobierno. Después de meses de trabajo perdido en los que ha malgastado tiempo de funcionarios y dinero de los contribuyentes, Peinado no tolera que se pueda criticar su ridícula investigación. Lo cual nos lleva a reflexionar sobre la falta de actitud democrática de muchos jueces en este país que no han terminado de entender el cambio que supuso pasar de una dictadura a una democracia en 1978. Un juez es un funcionario como otro cualquiera y debe estar dispuesto a que su labor pueda ser criticada y valorada por los ciudadanos. Todos en nuestro trabajo podemos ser valorados sin que veamos menoscabada nuestra integridad. Incluso las críticas sin fundamento pueden hacernos mejorar ya que a partir de ellas conocemos posibles aspectos a mejorar.

Lo que subyace en el fondo es el eterno ataque de la derecha española contra el actual Gobierno cuya legitimidad se ha puesto en tela de juicio desde su primer día de vida. También la negativa histórica española de la derecha y sus poderes fácticos en la sombra de asumir la democracia con todas sus consecuencias. Un rival político no es un enemigo. El presidente de un país lo es de todos los ciudadanos, le hayan votado o no. Una parte de los españoles no terminan de asumir la democracia: la larga herencia del franquismo.