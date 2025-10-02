Cómo pasar de la mentira que no se cree nadie a las excusas sin sentido

La Mesa de la Movilidad es un órgano consultivo del Ayuntamiento de Elche cuya característica más importante es la participación ciudadana. En ella han participado desde asociaciones vecinales, colectivos ecologistas, de personas mayores, el Consejo Escolar de la ciudad, el Consejo de Igualdad, representantes de taxistas y autobuses, asociaciones de personas con discapacidad, sindicatos, asociaciones de arquitectos, autoescuelas, bomberos, policías, o incluso asociaciones de patinaje. También hay representantes de partidos políticos y técnicos del Ayuntamiento, pero esos tienen otras vías donde debatir y tomar decisiones. Y en la Mesa de la Movilidad todos podemos dirigirnos a estos políticos y técnicos de igual a igual. Quizá sea esto lo que más molesta a Claudio Guilabert, que lleva dos años huyendo de cualquier posibilidad de diálogo con cualquier persona que no parezca que vaya a hacerle la pelota.

En todos estos años, la Mesa de la Movilidad es probablemente el órgano municipal donde la participación ciudadana, desde todos los ámbitos imaginables y con todas las sensibilidades que pueda haber en colectivos y personas tan distintos, se ha expresado de forma más directa y más útil. Y resulta muy curioso que un gobierno que se ha hecho famoso por vender la imagen de tomar nota de lo que dice la gente decida ignorarla de una forma tan clamorosa.

Esta Mesa de la Movilidad fue creada en Elche en 2009, cuando era concejal de Movilidad Antonio Amorós, del PSOE, y, aunque durante el periodo de Mercedes Alonso (2011-2015) se dejó de lado, se retomó con fuerza durante el periodo de 2015 a 2023, con la concejala Esther Díez, en este caso de Compromís. Se convocó once veces durante el primer mandato, en el que hubo sesiones tensas y con discrepancias, pero también muy fructíferas, ya que sirvieron para preparar y pulir todo el trabajo que se fue haciendo al final de ese mandato, el siguiente (condicionado por el covid, donde se convocó la Mesa seis veces), e incluso el comienzo de este último mandato, donde se han terminado proyectos que surgieron o se debatieron en aquellas Mesas de la Movilidad.

En el 2023 volvió al poder el PP de la mano de Pablo Ruz, y de la mano de Pablo nos ha venido el regalo de tener a Claudio Guilabert como concejal de Movilidad. Tras un verano en el que su gestión logró enfrentarse a buena parte de quienes defienden una movilidad sostenible en la ciudad, pocos esperaban que se atreviera a convocar la tradicional Mesa de la Movilidad coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad de septiembre. Venía de desmantelar dos de los tramos de carril bici más importantes para la conectividad de la red ciclista ilicitana, así que todo hacía pensar que evitaría dar la cara. Sin embargo, esta vez cumplió lo que anunció: convocó la Mesa, y se realizó una Semana de Movilidad Europea reducida aquel septiembre de 2023. Cabe recordar que la Semana de la Movilidad en Elche pasó a quedar reducida a un simple paripé con apenas participación ciudadana en 2024; y en 2025, directamente no se ha celebrado. El comportamiento del actual Ayuntamiento respecto a la movilidad y la participación ciudadana ha sido bastante coherente: un comienzo flojo, seguido de una caída en picado.

Aquella Mesa de septiembre de 2023, la primera -y, visto lo visto, probablemente la última- convocada por Claudio Guilabert en todo el mandato, dejó desde el principio una escena muy reveladora de su estilo. En lugar de celebrarse en una sala del Ayuntamiento con mesa redonda, como era costumbre y símbolo de igualdad entre políticos, técnicos y ciudadanía, se trasladó al Centro de Congresos. Allí, la disposición del espacio lo decía todo: arriba, en el estrado, Guilabert y los técnicos; abajo, el resto de asistentes. Una puesta en escena que convertía el debate en un monólogo jerárquico, dejando claro que estábamos allí para escuchar sus peroratas, no para participar en serio.

En el contenido, la reunión siguió el mismo guion. Se presentaron proyectos planificados en el mandato anterior, y apenas pudimos hacer preguntas sobre la ejecución de algunos carriles bici antes de que nos dejaran claro que nuestras opiniones no contaban. Aquel día empezó a dibujarse un patrón que se ha repetido durante todo el mandato: apropiarse de proyectos heredados, presentándolos como propios para dar la sensación de que ahora se trabaja más que antes. Y, para redondear la farsa, el concejal remató prometiendo que convocaría la Mesa de Movilidad cada trimestre porque le parecía insuficiente la frecuencia anterior. No sé si él se creía lo que estaba diciendo, pero nadie en la sala se tragó esa píldora, y el tiempo ha confirmado que era pura retórica.

Dos años después, la tendencia se ha confirmado, con alguna que otra sorpresa. Se han inaugurado los tramos de carril bici planificados en el mandato anterior, salvo el de la calle Mallorca, del que hace tiempo no sabemos nada y sobre el que habría sido muy útil preguntar en una Mesa de la Movilidad. También se ha ejecutado la mayor ampliación de BiciElx desde su creación, con numerosas estaciones nuevas en el núcleo urbano —ubicadas según un proyecto de fin de carrera que sirvió de base a la corporación anterior— y cuatro estaciones en la pedanía de Torrellano. Estas últimas sí son una aportación propia del actual Gobierno, un guiño a las pedanías que, sin embargo, apenas se utilizan. Al mismo tiempo, se ha destruido un nuevo tramo de carril bici, el que conectaba con la plaza del Raval, y esta vez sin previo aviso, confirmando la creciente falta de valentía de los responsables municipales.

Han pasado dos años sin contar en absoluto con la ciudadanía para decidir sobre la movilidad que nos afecta a todos, ni siquiera para hacer un seguimiento de los proyectos en marcha. La confirmación de que este año no habría Semana Europea de la Movilidad en Elche fue el detonante para que la anterior concejala convocara a quienes participábamos en las Mesas de Movilidad, con el fin de debatir los asuntos que deberían haberse tratado de forma oficial durante este tiempo. Ante esa iniciativa, el actual concejal se limitó a ofrecer excusas de manual: «Hasta que no cumplamos todos los objetivos que nos pusimos no la convocaremos para establecer otros nuevos y seguir cumpliéndolos».

¿Para qué molestarse en sentarse con los ciudadanos, escuchar su valoración de lo ejecutado o considerar nuevas propuestas que podrían empezar a planificarse en paralelo? Otra vez, nadie se cree esta nueva mentira de Claudio. El verdadero motivo de no convocar la Mesa es evidente: evitar un cara a cara con personas que saben perfectamente cómo está la ciudad, qué modelo de movilidad quieren, y que van a dejárselo claro si les dan la oportunidad.

En esas mismas declaraciones, Claudio Guilabert presumía de estar dispuesto a reunirse «con absolutamente todas las personas (...). Me reúno con todas aquellas personas que quieren venir a mi despacho y plantear proyectos». La realidad dista mucho de esas palabras. En las pocas ocasiones en que me lo he cruzado y he intentado hablar con él, ha salido huyendo sin darme la oportunidad de mantener una conversación tranquila.

Aun así, porque me resisto a perder la buena fe, cuando termine este artículo buscaré su contacto. Aunque preferiría tratar estos asuntos en una Mesa de la Movilidad, con más voces participando, le pediré una cita en su despacho para abordar los muchos temas acumulados en estos años.

Si acepta, lo contaré en una próxima columna. Pero, sinceramente, me temo que será otro capítulo de promesas incumplidas, como cuando anunció que convocaría Mesas de la Movilidad cada trimestre o que ya tenía pensada una alternativa para el carril bici destruido de Josep Maria Buck. Otra moto más que está intentando vendernos.