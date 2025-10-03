Barcala, la legalidad urbanística no se negocia

Acceso a la nueva sede de la Cámara de Comercio en el edificio Panoramis días antes de paralizarse las obras. / Alex Domínguez

Lo que ha ocurrido con las obras de la Cámara de Comercio en el edificio de Panoramis es mucho más que una controversia urbanística: es un síntoma preocupante de cómo se gobierna hoy el Ayuntamiento de Alicante. Y el mensaje es claro: cuando la legalidad molesta, se aparta; cuando los técnicos incomodan, se les silencia; y cuando el conflicto salpica, se busca refugio político en instancias superiores. No es nuevo, lo hemos visto en otras actuaciones en las que el Ayuntamiento le ha hecho un traje a la medida a infracciones urbanísticas para darle un encaje legal.

Luis Barcala, alcalde de esta ciudad, aseguró hace apenas unos meses que “los técnicos de Urbanismo, y solo ellos”, resolverían el expediente. Hoy sabemos que esa contundencia ha desaparecido. Este viraje no es otra cosa que la claudicación, se ha pasado de defender la independencia técnica a buscar una salida política favorable. ¿El motivo? Los informes municipales eran claros: las obras incumplen la normativa urbanística y se debía eliminar una planta ilegal. Ante ese dictamen, el alcalde no ha defendido a sus técnicos, ha preferido dinamitar la confianza en el propio Ayuntamiento para justificar que sea la Generalitat quien resuelva el asunto.

Se trata de una cesión inaceptable de la soberanía y autonomía municipal. El Ayuntamiento, que tiene competencias plenas en disciplina urbanística, abdica de sus funciones para que otros asuman la responsabilidad. Y no “otros” cualquiera: la Generalitat cuyo presidente, Carlos Mazón, es precisamente el exgerente de la Cámara de Comercio, actualmente en excedencia, la institución beneficiada por estas obras. Un conflicto de intereses flagrante que convierte a la Generalitat en juez y parte de un proceso del que debería ser imparcial.

El problema no es solo de procedimiento. También es de ética política. La Generalitat ha destinado 1,5 millones de euros de dinero público a estas obras, prácticamente la mitad de su presupuesto. ¿Cómo se justifica que se financien con recursos públicos unas actuaciones ejecutadas sin licencia y en contra de los informes técnicos? ¿Quién responde por este despropósito?

El alcalde pretende disfrazar su maniobra de prudencia institucional, pero la realidad es otra: ha renunciado a defender la legalidad urbanística. Ha vaciado de autoridad a su propio Ayuntamiento y ha generado una sombra de duda sobre quién manda en Alicante.

La ciudadanía merece transparencia, rigor y respeto a las normas. Y lo que está recibiendo es opacidad, improvisación interesada y contradicciones. En definitiva, una claudicación que mina la confianza en las instituciones.

El mensaje que deja este episodio es devastador: si una institución poderosa incumple la ley, el Ayuntamiento mira hacia otro lado; si un ciudadano cualquiera comete una irregularidad, la sanción es inmediata. Esa desigualdad es corrosiva para la democracia.

Alicante necesita dirigentes que defiendan la legalidad y el interés general por encima de cualquier otro interés, no que actúen como Pilatos, lavándose las manos ante una controversia que a quien corresponde resolver es al propio Ayuntamiento de Alicante.