Los bótox y el altar

El otro día una de mis amigas del instituto me lo dijo. Se casa. Así, sin más y a bocajarro. Lo soltó con dramatismo. Yo le dije que pensaba que me iba a decir que se iba a poner bótox porque es de esas cosas que veo que está absorbiendo a todos. Los jóvenes se están poniendo babybótox, por dios. Algunos hasta se lo ponen y lo niegan, por eso pensé que venía el tono confidencial. Se rio de mí y conmigo un buen rato. Piense lo que piense del bótox, he de decir que no conozco a nadie que se arrepienta de ponérselo, pero sí a una gran cantidad de personas que maldice, con los años, el día de su boda.

Le di la enhorabuena, hablamos de diseñadores de vestidos de novia, pero no sé si me alegraba de ella o sentía envidia. Yo, que siempre había alardeado de no querer casarme. Es que todavía no quiero. Tan siquiera sé si quiero volver a tener una pareja o me conformo con todas las neurosis que me está trayendo el vivir, el leer clásicos, los cosmopolitans con mis amigas y las noches de las que me despierto con una resaca demasiado larga. «Eso es porque no te ha llegado» me afirmó. Asentí. Pues será por eso, pensé. Lo que no sabía por aquel entonces, cuando gritaba a los cuatro vientos la soltería de por vida, sería que años después historias como la de Cumbres Borrascosas iban a costarme amargas lágrimas.

Posteriormente, llegué a casa y me puse a mirar mi entorno. Casi todos mis amigos están enamorados o, por lo menos, felizmente acompañados por alguien con quien comparten el tiempo libre. Lo de felizmente lo pongo yo. Llevo comiéndome los desengaños amorosos de esta gente desde hace más de diez años. Creedme, aunque la prosa de los que nos da por escribir siempre es demasiado exagerada. Pero es que realmente me siento como si todos se hubieran puesto de acuerdo para llevar un perfume caro y exclusivo en el que no entro. Me siento como si llevara pachuli donde todos llevan Chanel.

Me la pela estar soltero –al igual que espero que me la pele arrugarme por no parar de reírme, aunque eso ya lo hablaremos en un par de años—, pero ¿en seis, diez años pensaré eso? ¿Cuando en las reuniones de amigos haya más parejas que solteros, estaré felizmente solo? Es una cosa que he reflexionado en exceso. ¿Es la soledad no deseada, quizá, la nueva forma de entendernos a nosotros mismos? ¿Querer a otro implica la pérdida de mi libertad?

El sábado por la noche, mientras cenaba con una amiga, su respuesta fue pragmática: «¿Quedarte atrás de qué? ¿De un altar, de una hipoteca, de Netflix compartido? Eso es como comprarte un bolso carísimo que no te convence, solo porque lo tienen todos. Te pesa, lo usas poco y acabas deseando haberte quedado con las manos libres y el dinero en la cuenta». Asentí mientras me comía una patata frita y daba un trago a mi cerveza.

Más allá de la metáfora, la reflexión es seria. ¿Qué valor real tiene hoy el matrimonio? ¿Es un compromiso emocional o una convención social reciclada? ¿Una elección libre o un estándar de éxito afectivo y estabilidad a largo plazo?

Mientras la generación millennial y Z se vuelca en redefinir qué significa la estabilidad —parejas abiertas, convivencias flexibles, soledades elegidas—, el altar sigue estando ahí. Visible, brillante, con su carga de tradición y su dosis de duda. Como el Chanel Nº5: el clásico que nunca pasa de moda, aunque no todos queramos llevarlo porque el olor no nos convence.

En mi caso, de momento, me quedo con el pachuli. Y con la pregunta que late detrás de todo esto: ¿querer implica renunciar a cierta libertad o solo estamos aprendiendo a querer y a pedir lo que queremos sin disfraces? El matrimonio promete eternidad; el bótox, juventud. Ambos dicen vender estabilidad en un mundo líquido. Quizá sea eso. La búsqueda de la ansiada estabilidad eterna que se nos ha arrebatado con la subida de los precios que nos han lanzado a la precariedad real y, por supuesto, emocional.