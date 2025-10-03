Ni católico ni protestante

Me di cuenta el pasado sábado de que no era ni una cosa ni otra cuando me levanté tarareando cualquier canción de Supertramp y recordé también que había soñado que reponían Luz de luna, esa serie de mitad de los ochenta donde salía Cybill Shepherd (esa rubia tan enigmática como divertida, y con esas piernas inacabables. Como vi pronto que Bruce Willis no tenía nada que hacer, di mi nombre y me apunté a la cola. Aún tengo esperanzas). Tras darme cuenta, digo, de que estaba en tierra de nadie (ni boomer ni milenial: estoy entre vagón y vagón, como Buster Keaton en El maquinista de la general) y de que estaba en la peor de las situaciones posibles (no soy ni jubilado ni joven, tengo malestar general cada vez que veo a Aznar en televisión, y siento dolor en todas las articulaciones cuando hago más de tres sentadillas seguidas), decidí armarme de valor y bajar al bar a tomarme unos churros rodeado de coetáneos con gafas progresivas. Con un par.

Mientras tomaba el café con leche cargado de café en vaso de cristal pensé que los X somos la no-generación: tímidos, dispuestos, responsables, sin mitos que derribar. Digitales de cabeza pero analógicos de corazón, y traumatizados aún por Naranjito y por el «que te pego, leche» de Ruiz Mateos, no estamos lo suficientemente completos. Es como si siempre nos faltara algo, o como si no tuviéramos suficiente personalidad; conozco a amigos míos que han bailado a Juan Luis Guerra, que han gritado olés en varias plazas de toros y que estuvieron en contra de la OTAN pero a favor de la Quinta del Buitre. Y buenas amigas que son ahora dulces profesoras de un colegio de monjas y practican remo todas las mañanas, pero que se bebían y fumaban todo lo que pillaban hasta el amanecer y más allá. Dime tú cómo se come eso sin que te deje secuelas graves. También creo que fuimos la única generación que tuvimos profesores de inglés que sabían menos inglés que nosotros mismos. Eso nos hizo madurar mucho, la verdad.

Todo esto, digo, debido a la guerra desatada entre boomers y milenials, a cuenta de lo bien que viven unos y lo mal que sobreviven otros. Los boomers, de manera prepotente y ventajista y con el poder de dominar los altavoces mediáticos se han mostrado arrebatados porque se les acuse de tener una pensión, disponer de un buen piso y que sus hijos trabajen. «Pues sí, qué pasa, es así», tenían que haber dicho, en vez de gritar «¡me lo merezco!» como dijo un llorón Michel al meter el tercero a Corea del Sur en el Mundial del noventa. La bonanza obliga a la compasión y a la clemencia y los mayores de sesenta y tantos siempre han sido un poco creídos, gustándose ahora con sus conciertos de música clásica a media tarde, o probando restaurantes nuevos y caros con sus amigos. Siempre picaron alto, mientras que los milenials salen al campo como encogidos y melancólicos (como un Getafe cualquiera en el Bernabéu) de tanto oír a Radiohead o Vetusta Morla, y haber crecido con series tan divertidas y con tanto mensaje como Los hombres de Paco. Yo estoy claramente a favor de los milenials, y de que Yolanda Díaz se invente una ley que no podrá aprobar y también que saque un reglamento de tropecientos artículos que no podrá aplicar, para favorecerles en lo que se pueda. Aunque ella es más de zetas («yo hablo mucho con mis zetas», dijo una vez en unas declaraciones inolvidables). Pero a los milenials hay que ayudarles como sea que, si no, ya sé yo en qué piso van a habitar y de qué pensión van a vivir. Y a saber hasta cuándo.