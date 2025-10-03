España con otra mirada

Una buena noticia. Por fin un nuevo documental de producción propia de autor. Enrique Álex firma un recorrido por España con un punto de vista personal, lo que contribuirá a animar las alicaídas tardes del fin de semana en La 2, repletas hasta la fecha de reportajes reciclados y repetidos. Cada entrega se dedicará a una comunidad autónoma, lo que prima a las pequeñas, como la Rioja, en detrimento de las grandes como Andalucía. Aunque ese es un mal menor. Esperemos que haya segunda temporada. Esto es España invita a redescubrir a lo largo de trece episodios el país desde otra mirada: la de quienes habitan sus rincones más desconocidos, quienes luchan por preservar la identidad local, por innovar sin perder las raíces, y por construir un futuro más sostenible.

Desde la fragilidad del glaciar del Aneto hasta la apuesta por la preservación de la naturaleza volcánica en Lanzarote, pasando por los pueblos resilientes de Teruel y Cuenca, el silencio del Camí de Cavalls de Menorca, el antiguo centro del mundo en Córdoba o la innovación rural entre montañas y mares de Galicia y Asturias.

En cada episodio resuenan las voces de quienes viven, cuidan y transforman sus territorios. Con espacio para la multiculturalidad de Madrid, la historia monumental de Cáceres, el turismo activo de la Comunidad Valenciana, la apuesta por ciudades verdes en el País Vasco o la magia natural de Navarra, cada episodio es una celebración de la diversidad natural, cultural y social, que define la identidad de un país en constante movimiento.

Esta coproducción de RTVE y Turespaña quiere también reflejar la estrategia de desestacionalización y diversificación hacia un cambio de modelo turístico más responsable y sostenible, permitiendo mostrar destinos y experiencias menos conocidas. Esto es España recorre 13 comunidades autónomas para redescubrir un país único y diverso y animar las tardes de los sábados y domingos.