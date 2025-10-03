Jabonero, torero siempre

Me lo susurró una persona de su confianza entre las monumentales paredes del Colegio Santo Domingo: "Llevo cuarenta años trabajando con él y jamás le he visto hablar mal o levantar la voz a un solo empleado. ¡Y tiene dos mil!". Es lo que atesoran los buenos toreros: mano izquierda, pensé para mis adentros.

En realidad, no sé si fue bueno, puesto que Paco Marcos, durante esa época juvenil de novillero bajo el apodo de "El Jabonero", solo llevaba bien la torería y su vestido de luces desde la habitación hasta la puerta del hotel. A partir de ahí había que pensar en el toro y eso era otra cosa. Eso sí, a mano izquierda, trato afable, gran talante y buena gente no le gana nadie.

Bastaba con seguir con la vista la reacción del personal que abarrotó el claustro de ese majestuoso edificio renacentista para confirmar que el elegido para ser homenajeado en la Noche de la Economía de la Cámara de Comercio oriolana (enhorabuena por la elección, Mario) es un tipo especial, un empresario hecho a sí mismo que tuvo en su padre a su gran maestro y que, a base de constancia, tesón, atrevimiento y empeño, levantó un imperio en el sector del automóvil.

Ahí quedó el discurso final, emotivo y directo, dirigiéndose, para concluir, a un selecto grupo de empleados que, casi medio siglo después, sigue fiel y firme en la empresa. "Son mi familia". Como para no quererlo. Torero y grande, siempre, Jabonero.