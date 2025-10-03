¡Lamentable!

He sido un buen caminante y nunca he tenido automóvil, aunque me saqué el carné de conducir a la primera con 18 años en 1963, pero las circunstancias no me animaron a estrenarlo jamás. No me arrepiento, porque no era una necesidad vital y así no tuvo demasiada importancia para mí, que tanto he recorrido la montaña alicantina y que mucho he viajado por España y Europa. Sin embargo, la vida y los años arrastran circunstancias tenebrosas que son difíciles de superar, a veces. Por muy buen ánimo que manifiestes. Por eso, problemas de columna me trastocaron la vida, hasta tal punto que por mis dificultades de movilidad me han concedido un grado 37 de discapacidad. Y cuando el 21 de abril de 2025 cumplí 80 años, se abrió la caja de pandora provocándome toda clase de desastres. Comprendo que no puedo quejarme demasiado, pues son muchas las personas que están absolutamente peor que yo, aunque si el mal de muchos es consuelo de tontos, no quiero ser un tonto vital, a pesar de que comencé este año con una intensa lumbalgia y una gran inestabilidad al caminar, necesitando la ayuda de un sobrino, al que tengo contratado como cuidador. Y en el mes de mayo tuve que ser hospitalizado aquejado de fuertes dolores provocados por una espondilodiscitis. Cuando al cabo de varias semanas recibí el alta, al salir no podía caminar cayéndome dentro de casa varias veces, afortunadamente sin roturas. Por ello inicié sesiones de rehabilitación, que yo pagué.

Sin la ayuda de mi sobrino ahora no llegaría a ningún sitio. Y eso que las distancias que me atrevo a recorrer son ínfimas en comparación a las que llegaba hasta el año pasado.

Esta situación también me repercute en la vista, siendo incapaz ya de leer libros a pesar de los muchos que podría conocer y releer de mi biblioteca. Así, actualmente tengo como plan básico llegar al despacho cuando lo necesito, caminar algo, acercarme al mercadillo de Benalúa los jueves, comprar en supermercados cercanos, ir a la consulta del médico si corresponde, gracias a que mi sobrino me lleva en su coche. Las tareas diarias todavía las puedo hacer con mayor o menor dificultad. Y por la tarde, al terminar de comer, me retiro a una salita que es lugar de meditación y de relax musical, pareciendo una tumba egipcia porque el “horror vacui” se ha enseñoreado de ella, pues la he llenado de cuadros y objetos que tenía en mi estudio al que cada vez voy menos. Incluso hay un pequeño belén dentro de una arqueta.

Al llegar las seis de la tarde comienzo una jornada de televisión, conectando con la Sexta y la Cuatro, ya que en la Primera ofrecen interminables capítulos de series muy exitosas, al parecer.

En la cadena Sexta retransmiten de lunes a viernes, desde las 17,15 hasta la 20 horas el programa “Más vale tarde”, un espacio diario de actualidad presentado por los periodistas Cristina Pardo e Iñaki López, que busca poner orden al alud informativo actual. Honestidad, rigor y pluralidad son las máximas de este espacio de debate en directo, sin demasiados alborotos. En la cadena Cuatro, desde las 15:30 a las 18:30 horas ofrecen “Todo es mentira”, un espacio en el que Risto Mejide y su equipo analizan las noticias falsas y los bulos que inundan las páginas de los diarios y las redes sociales, poniendo humor a este ácido análisis de la actualidad. Tras este espacio, ahora suelo ver también en la Cuatro hasta las 20 horas el programa “Lo sabe no lo sabe”, una creación en la que Xuso Jones recorre la geografía española para hacer participar a la ciudadanía en un concurso de preguntas, en el que se podrían ganar hasta 50.000 euros. Quien participa es un peatón, hombre o mujer mayor de edad, que no responde nada, sino que ha de encontrar en la calle quien a veces lo sepa y otras no lo sepa. Y en verdad que se sepan o no las respuestas, deberían hacernos reflexionar sobre el nivel de conocimientos que tenemos. Pongo ejemplos verídicos. Pregunta: ¿quién es el navegante veneciano que recorrió la ruta de la seda en el siglo XIII? Respuesta: Magallanes. Pregunta: un baile típico en Madrid es el chotis, ¿y en Cataluña? Respuesta: el flamenco. Pregunta: si alguien te dice que es sardo ¿de que lugar de Italia será? Respuesta: No lo sé. Pregunta: ¿qué mes del año tiene menos días? Respuesta: el mes de enero. Pregunta: ¿si una caja tiene 6 botellas, cuántas botellas habrá en 4 cajas? Respuesta: 14 botellas. Pregunta: ¿qué provincia española tiene más kilómetros de frontera con Portugal? Respuesta: Barcelona. Pregunta: ¿en que pinacoteca española puedes admirar “El Jardín de las Delicias” de El Bosco? Respuesta: no lo sé. Pregunta: si alguien te regala unas abarcas ¿en que parte del cuerpo te las pondrías? Respuesta: en el torso. Pregunta: ¿qué río de la Península Ibérica fue llamado Baetis por los antiguos romanos? Respuesta: no lo sé.

Desde luego, por mucho que el nerviosismo pueda influir al responder, todo esto nos habría de hacer reflexionar sobre nuestro nivel cultural. Pero, ¿qué se ha de esperar de una sociedad cuya ultimísima moda es adoptar cucarachas como animal de compañía?