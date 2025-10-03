El militar sí encajaba

Conozco a muchísima gente, quizás todo mi vecindario, que el 29-0 bajó al garaje para poner el coche a buen recaudo, evaluar posibles daños o salvar bienes preciados, materiales o sentimentales. Una persona de mi entorno, vecina de un segundo piso en Paiporta, decidió sacar su vehículo a la calle, pensando que al día siguiente le sería más sencillo ir a trabajar. En ese instante, la furia del agua ya se desataba en el barranco del Poyo, aunque ella no lo sabía, porque además de que no llovía, ninguna autoridad le alertó del peligro. El simple azar de mirar hacia un lado desde su balcón, ya con las llaves en la mano, le permitió ver un atasco de vehículos intentando salir de un garaje. Ante la idea de tardar demasiado, decidió aplazar la gestión para no dejar solas a sus hijas.

No conozco a fondo mi vecindario, pero sí a mi allegada, y es una persona de gran sentido común. Ignoro qué piensa sobre las reflexiones del vicepresidente Gan Pampols sobre la cultura de la autoprotección; suficiente tiene con lidiar emocionalmente con lo vivido: la finca rodeada de agua, los gritos de socorro en la oscuridad y la impotencia de no poder ayudar. Por suerte, ella se salvó, pero otras muchas no tuvieron esa fortuna. Familias destrozadas que, además de gestionar el duelo, tienen que escuchar lecciones de alguien que aceptó formar parte de un Gobierno incapaz de gestionar con una mínima solvencia la catástrofe y que, cuando aún hay mucho pendiente, hace las maletas.

Los comentarios de Gan Pampols no fueron un desliz. Me pregunto desde qué atalaya moral habla de dilemas entre salvar la vida o los bienes, como si ese dilema hubiera existido para alguien. Da hartazgo seguir recordando que aquel día nadie avisó y que cuando el agua llegó ya era tarde y, sobre todo, contestar a quien precisamente no demostró mucho desapego por lo material dado que lo primero que hizo al llegar al Consell fue advertir de que su gran experiencia tenía un precio.

En su momento, los análisis coincidieron en que el fichaje de Mazón para la reconstrucción duraría poco y que desentonaría por su condición de militar, que sería un outsider incómodo. En lo primero acertaron; en lo segundo, no, porque Gan Pampol, con su nula empatía, ha acabado encajando a la perfección.