La necesidad de la vacunación para proteger la salud

Vuelve este mes la campaña de vacunación en todo el país y la absoluta necesidad de jóvenes y adultos de acudir a los centros médicos para recibir la correspondiente vacuna contra la gripe, así como aquellas otras que son necesarias también, como la actualización del covid, y otras que en razón a las instrucciones médicas a cada persona sean necesarias conforme a las pautas que fije el correspondiente médico de cabecera, como ha ocurrido este año con la vacuna del Herpes Zoster a personas de 65 años de edad.

Por ello, frente a opiniones contrarias acerca de las vacunas hay que recordar las argumentaciones de la Organización Mundial de la Salud para aconsejar la vacuna, y que es quien está preparada para aconsejar a la población qué vacuna debe ponerse cuándo y cómo, sin que deba sospecharse, precisamente, que esta organización no tiene los conocimientos suficientes para saber de lo que está hablando, porque es quien puede hablar de ello. Por ello, es realmente extraño que existan argumentaciones en contra de las ventajas que provocan las vacunas en el organismo humano cuando los expertos en la materia, y que no son “sospechosos” de intereses personales de que la gente se vacune, señalan que la vacuna es necesaria para protegernos de todo lo perjudicial que está apareciendo en los últimos años en forma de virus hasta ahora desconocidos y que están causando un serio daño a la humanidad.

Es cierto que se han dado casos de posibles rechazos a alguna vacuna, pero la relación entre el riesgo de que esto se produzca y las ventajas que en toda la población provoca la vacunación determina que el resultado de ponérsela sea positivo, habida cuenta que la lucha que hubo entre la humanidad y el covid fue ganada por la primera, precisamente, gracias al sistema de la vacunación y esto es una verdad objetiva e incontestable, ya que la razón de ser de que se paralizara la difusión del virus fue única y exclusivamente el éxito de la promoción y la rapidez con que se actuó en su momento en todo el mundo.

De no ser así, otra sería la situación actual y más elevada sería la cifra de muertes si no se hubiera actuado rápidamente contra el virus gracias a los avances de la ciencia médica. Y parece que pronto se han olvidado aquellos aplausos que a las 20:00 horas de cada día se producían desde las casas para los responsables sanitarios que, literalmente, se jugaron la vida para ayudar a toda la población, debiendo reconocerse ahora más de cinco años después el mérito que tuvieron todas estas personas y los responsables de la organización y gestión de los centros médicos para que desde cada puesto de trabajo arriesgaron su salud para luchar contra un virus destructor al que se le ganó por los avances de la ciencia médica de una vacuna y por el esfuerzo terrible que hicieron todos los sanitarios, desde el celador o auxiliar de un centro hospitalario hasta el máximo responsable gerencial y directivo del mismo para poder atacar un virus que solamente en películas de ciencia ficción se había podido comprobar en la dimensión tan destructiva con la que se manifestó. Y esto no se puede negar, porque fue una verdad irrefutable.

Y parece ser que a partir de este mes el Ministerio de Sanidad ha informado que, para la temporada 2025-2026, las campañas de vacunación contra la gripe y la covid-19 se llevarán a cabo por separado. Con ello, se pone fin a la estrategia aplicada desde la temporada 2021-2022, cuando ambas vacunas se administraban de manera conjunta a la población objetivo. Además, Sanidad ha fijado objetivos de cobertura vacunal para la población infantil de entre seis y 59 meses, dentro de su estrategia para mejorar las tasas de vacunación, especialmente en grupos vulnerables. En el caso de la gripe, la meta es alcanzar al menos un 75 % de cobertura en personas de 60 años o más, profesionales sanitarios y sociosanitarios, así como superar el 60 % en embarazadas y en la citada población pediátrica. Así, se aconseja con carácter general en personas mayores de 60 años, pero intentando trasladar la cultura de la costumbre de que cuando llega esta época recordemos la de vacunarnos contra la gripe, sobre todo, para evitar consecuencias perjudiciales para la salud.

La vacunación frente a cualquier enfermedad salva vidas, permite viajar a personas que van a lugares de riesgo ante la existencia de enfermedades que no son habituales en su lugar de residencia, y permite afrontar con tranquilidad el año entero en el periodo Octubre-Septiembre. Vacunarse es, por ello, positivo, porque evita las consecuencias graves de las enfermedades y las consecuencias que de ello se derivan, sobre todo, cuando quien la contrae es vulnerable. Pero si no lo es te permite coger esta costumbre que es más sana que no vacunarse. Más que nada porque la costumbre de no hacerlo sí que lleva sus riesgos. Muchísimos más que vacunarse…Y eso sí está probado.