Más que un plan de paz es un plan de rendición ordenado y garantizado por la primera potencia mundial que apoya al estado israelí. No se puede hablar de acuerdos de paz cuando uno de los contendientes ni ha participado en dichos acuerdos. El acuerdo de rendición ha sido redactado y perfilado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y padrino del ocupante israelí. Más que de un acuerdo de paz habría que calificarlo de componenda de Gaza.

El amaño entre los dos socios, el ejército más fuerte del mundo y otro de los más potentes tecnológicamente, no es lo que habrían negociado los palestinos, pero la rapidez con que ha sido aceptado por bastantes estados árabes de la zona permite pensar que es la menos mala de las salidas posibles ante la carnicería que se estaba viviendo y la expulsión que se veía venir de los palestinos. Entre los aspectos positivos que se perfilan están la liberación de los rehenes retenidos por Hamás, también la liberación de miles de condenados palestinos a cadena perpetua y otros tantos retenidos por las fuerzas israelíes sin juicio alguno. Es fundamental la retirada del ejército israelí (FDI) y el final de la masacre que estaba teniendo lugar en la Franja de Gaza. Teóricamente en el momento que se constituya un gobierno tecnócrata de transición se deben reanudar los abastecimientos a la población civil tanto de alimentos, agua y medicinas, así como planificar con los estados árabes y europeos la reconstrucción de la franja. Que el propio Trump presida la Junta que supervisa el gobierno de gestión implica y compromete a los propios Estados Unidos lo cual es una garantía para la población palestina. La presencia de fuerzas multinacionales en Gaza para garantizar la paz y el alto el fuego implica todavía más a los Estados Unidos y a Europa, que no pueden fracasar en esa propuesta. El plan exige la rendición y entrega de armas de Hamás y su desaparición como protagonista político de Gaza. Eso no será difícil teniendo en cuenta que sus principales apoyos han sido Qatar y el propio gobierno israelí a través de sus servicios secretos del Mossad. Que esto último se produzca, o no, -es sin duda también lo más importante-, dependerá de cómo evolucione la creación de un estado palestino con participación de la OLP (Organización de Liberación de Palestina) que gobierna Cisjordania. Al fin y al cabo Hamás creció al amparo y con el incentivo del estado de Israel como forma de contrarrestar a los seguidores de Yaser Arafat.

La creación del nuevo estado palestino queda en penumbra en el apaño. En un futuro habrá que definir cómo se unen territorialmente Gaza y Cisjordania, que fue uno de los grandes escollos en la fase anterior. Así mismo habrá que definir las fuerzas policiales y armadas con que puede contar el nuevo estado palestino. Jerusalén es, según los acuerdos de Oslo, vigentes, capital también del estado palestino y eso supone para el propio Trump rebobinar lo que ha hecho hasta ahora. Queda pendiente cómo se expulsa a los colonos de Cisjordania o se compensa al gobierno de la Autoridad Nacional Palestina con otros territorios más al sur porque el desalojo de los colonos israelíes es prácticamente imposible. La presencia de colonias ultraortodoxas en la frontera entre los dos estados es un detonante peligrosísimo para la paz y el éxito del plan.

En cualquier caso es una componenda en torno a la fuerza de los Estados Unidos no a los organismos multinacionales Por eso, al proponer el plan y situarse a la cabeza, se está “mojando” y le va a repercutir, para bien o para mal. Le será difícil escabullirse incluso; como le dijo Macron, se puede llevar el Nobel de la Paz. Si consigue pacificar Oriente Medio hasta lo vería bien.

Esta componenda, cualquier otro amaño, o el mejor acuerdo de paz posible significarán sin duda, si se llevan adelante, el fin de la coalición gobernante en Israel y la caída de Netanyahu. Salvo que su amigo Donald Trump le dé refugio, terminará entre rejas por los múltiples procesos que tiene marcha en Israel y en el Tribunal Penal Internacional.