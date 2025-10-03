Opinión | El deure d’actuar
De la Xata a l’Emèrita: la resiliència de la societat civil
«L’única cosa necessària perquè triomfe el mal és que els homes bons no facen res»
(Una màxima tan coneguda com difícil d’atribuir amb certesa)
La recent visita a la ciutat de Sa Majestat Sofia de Grècia, reina emèrita d’Espanya, ha estat l’escenari d’una iniciativa tan singular com significativa: un grup de ciutadans i ciutadanes li ha demanat que intercedisca davant l’Ajuntament per atendre una reivindicació considerada justa, però rebutjada rotundament pel consistori, fins i tot en contra del deure constitucional de solidaritat entre persones i territoris.
Aquest episodi evoca inevitablement un altre de semblant ocorregut fa un segle. Després d’una visita a la ciutat de Sa Altesa Reial Isabel de Borbó, popularment coneguda com la Xata i tia d’Alfons XIII, una agrupació d’il·licitans i il·licitanes li va demanar que intercedira davant l’Ajuntament per defensar una causa també justa, davant la qual el consistori defugia les seues responsabilitats. Un any desprès, el rei Alfons XIII rebé la mateixa petició durant la seua visita a Elx el 31 de gener de 1923.
Fa cent anys, la societat civil demanava la protecció de la Casa Reial per a salvar el Palmerar de la greu destrucció a que l’estava sotmetent l’ambició d’alguns empresaris locals, afavorits per la passivitat municipal. Aquell saqueig sagnant del patrimoni col·lectiu va generar gran alarma i impotència en la ciutadania, tal com vaig exposar en l’article La proposta per a declarar el Palmerar com a Parc Natural: un fet històric. De fet, l’espoli del Palmerar per a l’enriquiment d’uns pocs, amb la connivència del consistori, ha estat gairebé una constant des de finals del segle XIX fins avui, com he denunciat en diversos articles publicats en aquest mateix diari.
Ara, la societat civil il·licitana —representada per associacions, partits polítics i veïns i veïnes a títol individual— reclama al Govern local que no es negue a acollir un petit grup de menors no acompanyats procedents de les Illes Canàries, on arriben en gran nombre fugint de la misèria, la guerra, el canvi climàtic i altres calamitats. Es tracta d’un deure humanitari i d’una responsabilitat política que una ciutat d’acollida com la nostra no pot ignorar.
Les migracions han estat determinants en l’evolució històrica d’Elx. Ja a l’Antiguitat els moviments de població van transformar la Ilici ibèrica en la Ilici romana, i en l’Edat Mitjana altres fluxos migratoris van donar lloc a la nova ciutat en l’emplaçament actual. En el darrer segle, Elx ha rebut desenes de milers de persones vingudes primer de les comarques veïnes, després de Murcia, Andalusia, Castella La Mancha i altres llocs d’Espanya, i més recentment de molts països d’Europa, Amèrica, África i Àsia. Si ens remuntem unes generacions enrere, tots som fills de la immigració.
Només l’acció col·lectiva, honesta i ben documentada, pot frenar l’estupidesa i la injustícia
Per això resulta incomprensible que el Govern local es negue a acollir a aquest menors que, com tants altres abans, arriben a Elx buscant una vida millor. Encara ho és més si pensem que alguns dels membres de l’equip de govern són fruit de la immigració recent i, precisament per això, haurien de mostrar més empatia cap aquests joves. Quan afirmen que els immigrants venen a delinquir i a aprofitar-se de les ajudes socials, insinuen que això mateix van fer els seus avantpassats en arribar a la ciutat? Segurament no volen dir això. I si tingueren la valentia d’escoltar de primera ma els relats d’aquests menors sobre les calamitats que han hagut de suportar per arribar fins ací, probablement canviarien la seua opinió. Perquè no es tracta de veure la immigració com una amenaça, sinó de reconèixer-la com a part de la nostra història i del nostre futur.
En qualsevol cas, l’acollida la fa la ciutadania, perquè és aquesta qui paga els impostos que sostenen tant les ajudes humanitàries com els sous dels regidors i els seus assessors. L’equip de govern hauria de tindre clar que els il·licitans i les il·licitanes els hem confiat la responsabilitat de governar la ciutat amb justícia i solidaritat. Per això, han d’atendre les demandes legítimes de la població, en lloc d’obeir cegament consignes externes que només generen divisió i crispació.
Segons l’assaig Lleis fonamentals de l’estupidesa humana de Carlo M. Cipolla, el pitjor i més perillós dels comportaments humans és el d’aquells que es perjudiquen tant a si mateixos com als altres, perquè no te lògica ni predicibilitat. El segon comportament més perillós, segons Cipolla, és el d’aquells que intenten traure benefici propi perjudicant els altres. Segons això, estem davant d’un cas d’estupidesa o de maldat? És aquest el Cel en la Terra que prediquen? Amb quina credibilitat poden proclamar valors cristians quan, en la practica, neguen la solidaritat més elemental? I aquells que els voten, poden empassar-se aquest fariseisme sense qüestionar-lo? Confiem que, al menys des d’algun púlpit, els recorden els evangelis a uns i altres.
La societat civil il·licitana ha estat sempre activa, fins i tot en els temps més durs de la dictadura -aquella llarga nit de malsons que tant enyoren alguns-. Des de la llegendària vaga dels espardenyers de 1903 fins la memorable vaga del calçat de 1977, passant per moltes altres accions com la defensa del Palmerar, l’entorn del Pantà d’Elx, el Clot de Galvany, les Salines, el Fondo o el tancament de la Corredora al trànsit. Gràcies a aquest activisme s’han corregit molts excessos d’uns governs gairebé sempre porucs o allunyats de la realitat.
En l’actualitat, quan sembla que a tot arreu es desfermen les forces del mal, és imprescindible que la societat civil continue mobilitzada. Només l’acció col·lectiva, honesta i ben documentada, pot frenar l’estupidesa i la injustícia que alguns volen imposar. Qui voldria viure en un món sense drets ni seguretat jurídica, regit únicament per la llei del més fort?
Suscríbete para seguir leyendo
- Mapa | Estos son los pueblos más pobres de Alicante (y de la Comunidad Valenciana)
- Puente reaviva la polémica con Ruz tras el acto en el aeropuerto de Alicante: “Vino con un micrófono para grabarme”
- La Audiencia juzga a los Fenoll por delito ambiental acusados de enterrar miles de toneladas de basura en fincas agrícolas de Orihuela
- Así serán las nuevas normas para viajar en el TRAM a partir del 1 de octubre
- Vox ve 'inmoral' que Carlos González cobre el 75 % del sueldo en Elche mientras asesora a municipios del PSOE
- Se normaliza la circulación en el El TRAM de Alicante
- Un abogado alicantino denuncia a España ante la UE por la tributación de los nómadas digitales y los emprendedores internacionales
- La suerte toca Alicante: el primer premio de la Lotería Nacional cae en la ciudad