Apúntese y compruébelo

Carles Montoliu y Carles Castillo dan vida a doce personajes en Hoy no estrenamos, de L’Om Imprebís. / NACHO ARIAS

"Hoy no estrenamos" *** Creación colectiva: L’Om Imprebís

Vimos a esta premiada y popular compañía valenciana en sus comienzos, en la década de los 80. Fue en el Teatre Arniches de Alicante sin la remodelación que posteriormente tuvo la sala, y después ha actuado en el Principal alicantino, donde acabamos de ver Hoy no estrenamos, un homenaje al poder reparador y transformador del teatro en quienes lo ejercen y en los espectadores. El espectáculo de L’Om Imprebís no es de improvisación con estímulos del público. Pero sí se trata de una creación colectiva, reflejo de la sociedad, a partir del esbozo de unas ligeras clases de teatro con variados personajes, más o menos creíbles, que interpretan Carles Castillo y Carles Montoliu. Se incluyen algunos clásicos, Shakespeare o Ibsen, adaptados al terreno actual. Y le sacan partido a la figura de Hamlet y a uno de sus célebres monólogos con aquello de «ser o no ser, esa es la cuestión». Un punki, un militar, un par de hermanas, una pija o un torero con montera acuden a las clases como terapia. Este método creativo da pie a la ágil y versátil destreza de dos comediantes que nos transmiten cierta comicidad y ternura a través de apuntes cotidianos con mayor o menor interés, sentido lúdico, mínimos elementos y algunas alusiones. Problema de la vivienda, machismo, crisis matrimonial, homofobia o la insólita moda del autoritarismo. Desenvoltura también la de Santiago Sánchez, uno de los directores de esta obra junto a Michel López. Interviene en escena ejerciendo de profesor que controla las riendas con afán. Víctor Lucas acoge a un joven de género no binario. Practica el oficio de técnico de teatro y se defienden la diversidad y la inclusión en un minimalista diseño escenográfico de Dino Ibáñez con atractivo diseño de iluminación de Rafael Mojas. El montaje acumula toda la experiencia de una dilatada trayectoria y llega al respetable limpiamente. En suma, el teatro es una mentira que le sirve muy bien a la verdad. Una manera de ser uno mismo jugando a ser otros. Apúntese y compruébelo.