Estrategias diestras.

—¿Has escuchado el discurso de Trump en la ONU, JC?

—Sí. Me ha parecido un ejercicio de verborrea de un señor con capacidades neurológicas puestas en cuestión.

—No te discuto lo último. Pero si profundizas en ese discurso, aparentemente disperso, hay algunas intenciones que marcan la pauta a las estrategias de los partidos de derecha alrededor de todo el mundo.

—Confieso que no lo he visto así.

—Te lo voy a explicar, JC. La primera intención persigue cambiar el orden internacional para que favorezca a Estados Unidos. El ataque a la ONU y a Europa persigue esa intención. Trump pretende modificar una situación que no le es favorable, viendo además la pujanza de los países asiáticos y la decadencia de Europa. Además, deja bien claro que Israel no se toca.

—De eso me había dado cuenta.

—El segundo aspecto es la inmigración. Según Trump, hay que evitar la inmigración desordenada porque arruina países. Y en eso muchas naciones europeas están de acuerdo, como no dejan de manifestar.

—Sí. Esa postura es unánime en todos los países donde gobierna la derecha en el mundo.

—El tercer aspecto es el climático. Para Trump, el cambio climático es una estafa y las estrategias enfocadas a reducirlo un dislate. Pone como ejemplo la estrategia europea, que ha reducido su huella de carbono un 37 % y ha amortizado millones de puestos de trabajo, ya que las industrias se marchan a países contaminantes, como China, que ha aumentado su tasa de emisión de CO2 un 50 %.

—Esa es una simplificación muy propia de Trump. El declive económico europeo se inició mucho antes y está relacionado con muchos más aspectos, no solo con la política climática y de descarbonización. Mezclar argumentos y simplificarlos es muy propio de los populismos, sobre todo del de extrema derecha.

—La cuarta estrategia tiene que ver con la libertad de expresión. En la ONU, Trump abogó porque se respete la libertad de expresión y la libertad religiosa, especialmente en la protección del cristianismo.

—Bueno, esto es un bandazo al lado contrario. Asistimos hace algún tiempo a políticas de cancelación y anulación de personas por opiniones en un sentido y ahora vivimos justo lo contrario. No sé si alguna vez vendrá alguien que coloque el fiel de la balanza en su justo medio. Y parece mentira que Mr. Trump sea el que habla de libertad de expresión, con su ejecutoria reciente de represión de cualquier contestación. Esto es muy propio del populismo, Pa: negación de la evidencia científica, reclusión en sus viejas ideas, mantenimiento de éstas a toda costa. No hace falta más que ver la gestión de Mr. Robert Kennedy, un antivacunas puesto a dirigir el departamento de Salud.

—Estoy pensando en nuestro país favorito, España. El gobierno actual mantiene exactamente las ideas contrarias al trumpismo y Vox se alinea incondicionalmente con él.

—¿No habría posibilidad de que algún partido sensato valorara posiciones intermedias entre unos y otros? ¿No convencería eso a muchísimos electores decepcionados de las posturas extremistas? ¿No estamos polarizando el mundo entre dos posturas extremas e irreflexivas, en las que la toma de posición está en relación con lo que opine el contrario para oponerse más que con los argumentos propios? ¿No convendría, en definitiva, pararse a pensar las ideas unos segundos antes de vomitarlas a las redes o los medios de comunicación, para evitar que una legión de irreflexivos adore a los líderes en relación directa con la estupidez de sus planteamientos?

—Seguramente, JC. Pero el planeta Tierra está inmerso en un halo de polarización extrema que nada bueno le va a reportar. Me recuerda a otras épocas, antiguas, con la diferencia de que ahora no se ve en el horizonte ninguna figura política de categoría real que pueda liderar una normalización.

—Cierto, Pa. Y, además, como diría Gila, «Alguien va a ganar un premio Nobel de la Paz…».

N. del A.: Hola, soy Dios es un diálogo entre el Padre (Pa), el Dios del Antiguo Testamento: clásico, un punto colérico y vengativo; y JC, el protagonista del Nuevo Testamento: más moderno, tolerante y con un enfoque de la realidad más avanzado. Juntos analizan las situaciones en la Tierra y en especial las de su país favorito: España