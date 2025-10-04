La gran Nora Navas

"Mi amiga Eva" **** Director: Cesc Gay Reparto: Nora Navas, Rodrigo de la Serna, Juan Diego Botto

En la más italiana de sus películas Cesc Gay nos da muestras sobradas de su solvencia y madurez. Mi amiga Eva es un prodigio de puesta en escena, de dirección de actores y de guion ajustado (por cierto, que para la ocasión ha cambiado a su guionista de cabecera, Tomás Aragay, por Eduard Sola).

La película está filmada a la mayor gloria de Nora Navas, presente en cada uno de las secuencias de la misma, encarnando a una mujer de cincuenta años que desea volver a sentirse enamorada. El chispazo lo recibe con motivo de un viaje profesional a Roma. A partir de ahí, nada es lo mismo. No es que le vaya mal. Tiene un marido encantador y es madre de familia. Pero desea sentir de nuevo las mariposas en el estómago y ese vértigo de que todo vuelve a comenzar. Algo que no le dan las citas de Tinder con las que comienza a jugar.

El espléndido reparto, del primero al último, arropan a nuestra protagonista en su desventura. Comprendiéndola o sin comprenderla. Lo relevante es que la mirada que establece sobre ellos Cesc Gay, no exenta de ironía y mala leche, exhala en todo momento un positivismo que logra que Mi amiga Eva se convierta en una obra optimista que apuesta por la vida. Hay que destacar algo que debería ser normal: los personajes pasan con naturalidad del castellano al catalán y viceversa y la distribuidora ha respetado la lengua original.

También es de destacar la monumental banda sonora que acompaña al filme. Que les aproveche.