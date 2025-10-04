Aunque muchos no se den cuenta, o se hagan los tontos, la realidad es tozuda y un poco cabrona, qué le vamos a hacer. Rajoy invocó a su cuñado científico para cuestionar el cambio climático y los negacionistas se empeñan en negar lo evidente: que vivimos en un planeta que ha cambiado enormemente desde que éramos niños. Y va a peor, si consideramos que más calor en verano, menos frío en invierno y fenómenos catastróficos abundantes son prueba de que la Tierra está dejando de ser acogedora.

Resulta curioso constatar que los argumentos en contra de las regulaciones medioambientales se basan en excusas empresariales: más normas, menos negocio. Desde ese punto de vista monetarista, la abolición de la esclavitud o del trabajo infantil son rémoras que van en contra de la cuenta de los resultados. Ah, que tampoco fue fácil acabar con eso y que, sin los sindicatos y las movilizaciones, incluido por la patronal el uso de pistoleros, no hubiera colado.

Todo es una lucha entre los que piensan en el futuro y los cortoplacistas, por eso en este mundo de las redes, los discursos sencillos hechos para memos y la satisfacción inmediata, es sencillo predicar que da igual lo que pase que no lo vamos a ver y nos importa un bledo.

Quien niegue ahora que el clima está cambiando es tan obtuso como los seguidores del terraplanismo, que también los hay. Es verdad que en verano hace calor y que en Levante llueve históricamente a cántaros, pero ¿tanto? ¿Tantos años seguidos? Lo cierto es que no. Recuerdo de niño ser embutido por mi madre en abrigos, bufandas, verdugos y veinte capas de ropa asemejándome al muñeco Michelin. Era Madrid y hacía, y hace, frío, la diferencia es que antes te congelabas y ahora apenas con un plumas ligero solucionas el trance. ¿Y los incendios catastróficos de este verano son también casualidad?

Negar la mayor y desentenderse del problema es la mejor solución para acabar con el planeta y tener que mudarse a Marte. Tenemos un planeta azul y cada vez anda más oscuro el pobre, y con él todos nosotros respiramos peor, descansamos menos y sentimos angustia cada vez que se anuncia una dana. Hombre, que Mazón siga al timón también ayuda. A la angustia, digo.

Lo peor del caso es que todo lo que dábamos por supuesto está ahora en cuestión y cualquier conquista social está en entredicho. No hay nada que quede fuera del escenario de confrontación. Eres woke si crees en el cambio climático y ultra si consideras que esto es un invento de cuatro científicos locos, que pagan su hipoteca asustando a los terrícolas. Sinceramente no me extrañaría que Trump firmase una orden ejecutiva anunciando que la Tierra es plana y decretando deportaciones y prisión para los redondoplanistas.

Mientras tanto en Europa vamos de quijotes ambientales, regulando a diestro y siniestro, sin medida y a lo loco. ¿Puede pensar alguien que somos una burbuja y no nos afectan los gases invernadero expulsados por las fábricas contaminantes de China, India o Estados Unidos? Ah, no, qué serviremos de ejemplo y el mundo seguirá nuestras buenas prácticas. El clásico «buenismo» que nos condena a ser poco competitivos y a tener encabritados a los agricultores, que solucionarán el problema dándose de alta masivamente en los movimientos de ultraderecha. Es como cuando a Alejandro le llevaron el nudo gordiano para que lo deshiciera y, olvidándose de cortesías y finezas, lo cortó con un tajo de su espada. No resuelve el problema, pero te alegra el día.

La ventaja del cambio climático, si eres rico riquísimo, es que te aíslas en un ático muy por encima de inundaciones, te olvidas del calor con el aire acondicionado a 16 grados y ya escampará. Y si la cosa se pone realmente fea ya construirán búnkeres para potentados, y al que se quede fuera, que le den. Lo hemos visto en tantas películas y novelas que poco puede sorprendernos.

Vamos tan lanzados y sin frenos hacia el desastre, y no sólo el climático, que si no nos estrellamos será un milagro. Y, no sé ustedes, pero yo dejé de creer en cambios prodigiosos en mi nivel de vida desde que jugaba a la quiniela y no acertaba más de seis resultados. Es cierto que tenemos al volante a los peores conductores posibles, pero la culpa es de los que nos hemos subido al vehículo sin comprobar sus credenciales. Lo malo es que no hay forma de bajarse, ni para ir al baño (con minúscula, por favor).