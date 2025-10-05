Los trenes de Cercanías conocidos coloquialmente como “camellos” (así se refieren a ellos los ferroviarios) se identifican con la serie 592 de RENFE y fueron construidos a partir de 1981. El apodo proviene de las jorobas que tienen en la parte superior de su carrocería, similares a las de los camellos. En dicha “joroba” se instalaba el aparato de aire acondicionado. Se utilizaban para recorridos de cercanías y se pintaron originalmente en colores amarillo y azul, aunque luego fueron repintados en blanco, rojo y morado.

A pesar de que están prácticamente extinguidos del parque ferroviario de toda España, son los que continúan prestando servicio entre Alicante, Elche y Murcia, y también entre Alcoi y Xàtiva (hasta que han comenzado las obras De rehabilitación de ese tramo férreo).

La verdad es que son resistentes estos trenes 592 que van y vienen de Alicante a San Gabriel y de San Gabriel a Elche y a Murcia una y otra vez, media docena de recorridos diarios durante los últimos 45 años.

Se dice pronto. Cuarenta y cinco años paseando por una de las zonas más pobladas de nuestro país. Ello mientras el ministro de Transporte, Óscar Puente, habla de que veinte años de promedio de antigüedad de una flota de trenes ya supone un demérito.

Naturalmente que él no tiene ni idea de lo que supone subir a los 592 para desplazarse a su lugar de trabajo habitual todos los días. Si por casualidad algún “camello” hubiese recalado por Valladolid, la ciudad de la que fue alcalde, habría sido erradicado del mapa rápidamente. Pero por estos lares los “camellos” llevan camino de eternizarse. Sobrevivirán a los herederos de Mazón y Diana Morant, y a muchos más.