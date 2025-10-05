El estupendo novelista Daniel Pennac es también profesor de un instituto cercano a la ciudad de París. Hace unos años escribió un estupendo libro titulado Mal de escuela. Él dice que, de niño, era un zoquete y que esa condición le ha hecho sensible a los problemas que presentan los estudiantes que tienen dificultades. En ese libro dice algo conmovedor. Algo que no se olvida fácilmente: “A mí me salvaron la vida tres profesores, que tenían una característica común, nunca soltaban a su presa”. Obsérvese que no dice “me salvaron la asignatura” o “me salvaron el curso”. El salvamento tuvo un objetivo más ambicioso: le salvaron la vida.

Y, ¿cómo se las arreglaron esos tres profesores para conseguir tan alto propósito? No sé si eran competentes en sus disciplinas, pero estoy seguro de que el vínculo afectivo que tenían con su alumno era muy poderoso. Esa es la clave: el amor.

En una de mis últimas clases en la Facultad de Educación les pedí a mis alumnos y alumnas que escribieran el nombre del profesor o de la profesora que más les hubiera influido positivamente en la vida. Inmediatamente solicité que, debajo del nombre, escribieran el porqué. Pasados unos minutos les dije que no me importaban el nombre, el nivel, la edad o el sexo. Me interesaban los motivos que habían hecho posible esa beneficiosa influencia. Y todos se encontraban en el ámbito emocional: “me quería”, “yo le importaba”, “me escuchaba”, ”creía en mí”, “me animaba”, “se interesaba por mí”… Ninguno dijo: era una enciclopedia viviente, sabía mucho, dominaba su asignatura…

Lo cual no quiere decir que el conocimiento académico no sea importante. Nadie puede enseñar lo que no sabe. Nadie puede dar lo que no tiene. Si alguien te pide una botella de agua y no la tienes, es imposible que se la des. Pero para aprender hace falta una disposición emocional hacia el aprendizaje. Cuando el constructivismo dice qué hace falta para que se produzcan aprendizajes significativos y relevantes, habla de tres exigencias fundamentales. La primera es que el conocimiento tiene que tener una lógica interna. La segunda hace referencia a la necesidad de que ese nuevo conocimiento tenga una lógica externa que case con lo que ya sabe el aprendiz. Por eso digo que para enseñar matemáticas a Juan, más importante que conocer matemáticas es conocer a Juan. La tercera exigencia es que el aprendiz tenga una disposición emocional hacia el aprendizaje. El verbo aprender como el verbo amar no se pueden conjugar en imperativo. El aprendizaje no se produce cuando alguien quiere enseñar sino cuando alguien quiere aprender. Puedo llevar al caballo por la fuerza a la fuente, puedo meterle la cabeza en ella por la fuerza, pero no puedo obligarle a beber si no quiere. Dice Emilio Lledó que la profesión docente gana autoridad por el amor a lo que se enseña y el amor a los que se enseña.

Formé parte de un tribunal de evaluación de Trabajos Fin de Máster. Uno de los trabajos, firmado por Karen Espinoza Guerrero y dirigido por la profesora Analía Leite, se titulaba así “Más allá del aula: la relación pedagógica entre profesorado y alumnado de Secundaria de contexto vulnerable”.

Me gustó que la autora pusiese el foco en una etapa tan compleja como es la Secundaria en la que nos encontramos con alumnos y alumnas inmersos en un proceso de cambios psicobiológicos por los que transitan desde la infancia hasta la adultez. Y también me pareció positivo que el centro elegido acogiera a los hijos de familias vulnerables.

En la preceptiva parte del trabajo en la que se plantea el estado de la cuestión, la investigadora cita a mi admirado Carl Rogers, a quien conocí en un workshop celebrado en Madrid hace muchos años. Dice Carl Rogers que el aprendizaje significativo “depende de ciertas actitudes que se revelan en la relación personal entre el facilitador y el alumno”. La influencia de Carl Rogers (su presencia y sus libros) marcó mi condición docente.

Después de hacer un largo recorrido por autores relevantes (Piaget, Vygotsky, Spinoza, Deleuze, Massumi, Watkins, Freire, Van Manem, Abramowski…) la autora dice: “Enseñar es una práctica amorosa que involucra sentimientos, sueños, esperanza, alegría y ello no le quita importancia ni quiere decir que se prescinda de la formación científica”.

Voy a seleccionar tres citas de interés. La primera es de Ana Abramowski, doctora en Educación por la Universidad de Buenos Aires. En su libro Maneras de querer. Los afectos docentes en las relaciones pedagógicas, habla del afecto magisterial, concepto que define como “la especificidad del afecto que los docentes sienten por sus alumnos”.

La segunda es de Félix García Moriyón, catedrático de Filosofía en Enseñanza Secundaria y profesor asociado de la Universidad Autónoma de Madrid. En el Prólogo de El bello riesgo de educar dice: “Lo que necesita el profesorado es, sobre todo, grandes dosis de paciencia que respete los diferentes ritmos y necesidades del alumnado y grandes dosis de cariño y solicitud, pues donde no hay amor no hay relación pedagógica”.

La tercera es de Kathryn Wentzel, profesora de la Universidad de Maryland. Sostiene esta autora que “los docentes eficaces son típicamente descritos como aquellos que desarrollan relaciones emocionales cercanas, seguras y confiables con los estudiantes, que brindan acceso a ayuda instrumental y que fomentan un ethos más general de comunidad y cuidado en las aulas”.

En mi libro Arqueología de los sentimientos en la escuela digo que la institución educativa ha sido siempre el reino de lo cognitivo, no el reino de lo afectivo. Al entrar y al salir de ella lo que se nos ha preguntado a profesores y alumnos es cuánto sabes pero nunca qué sientes. Unos hemos sido máquinas de enseñar y otros máquinas de aprender. Se nos ha enseñado química, matemáticas, historia, geografía, lengua… pero nada sobre cómo reconocer, validar y expresar las emociones, sobre cómo elaborar un duelo, superar un conflicto, controlar el miedo o expresar la rabia… Paulo Freire dice que en la escuela ha existido una “dictadura racionalista”.

Sería conveniente que en la formación inicial de los docentes hubiese un especial cuidado sobre estas competencias. No solo para que pudiesen desempeñar su tarea de manera más satisfactoria y gratificante sino para que fuera también más eficaz. Me remito a la experiencia que comenté más arriba. Si la mayor influencia beneficiosa que el profesor ejerce sobre el alumno radica en esta parcela de la personalidad, ¿por qué no atenderla en las fases de formación y de selección del profesorado? Me remito al estupendo libro de Pere Darder La formación emocional del profesorado y a las obras del profesor Rafael Bisquerra.

Los alumnos tienen un radar que les permite detectar quién les quiere y quién no. En la escuela de una pequeña población de la provincia argentina de Misiones, llamada Concepción de la Sierra, vi pinchada con una chincheta en un armario medio desvencijado una carta de un niño a su maestra rural. La leí con atención y me pareció tan hermosa que le pedí una copia a la directora. La carta contiene diez puntos. Haré referencia solamente al punto diez. Le dice el niño a su maestra: “Ven a mi casa a visitarnos. Mi perro no te hará daño. Él sabe que me quieres”. Está tan seguro el niño del amor de su maestra que hasta el perro, a dos kilómetros antes de llegar a su casa, sabrá sin dudarlo que viene a verle una persona que le ama.

Es el amor quien nos salva. Es el amor quien nos inspira y nos guía. Es el amor quien nos ayuda a ser generosos, atentos y respetuosos con los alumnos y las alumnas. Es el amor quien nos da fuerza en los momentos de dificultad y desánimo.

La investigadora recoge relatos anecdóticos y realiza entrevistas a docentes y alumnos y alumnas de un IES de Málaga situado, como he dicho anteriormente, en zona vulnerable. Las conclusiones son determinantes: “Entre las actitudes y acciones de los docentes que fueron más valoradas por los estudiantes destacaron la empatía, la cercanía, la preocupación, la amabilidad, el respeto, la autenticidad y el humor”. Los alumnos y las alumnas consideran buenos profesores a quienes son amables y cercanos. Los testimonios son abrumadores.

Hay otra vertiente que estaba presente en el foco de la investigación relacionada con la expresión de las emociones. Las conclusiones dicen: “Cuando los estudiantes valoran positivamente sus experiencias con el profesorado tienden a recordar sItuaciones en las cuales fueron capaces de expresar sus emociones en compañía de un maestro/a y se sintieron acompañados por este”.

Le pregunté a Karen si, a la luz de sus exploraciones, se podría dar por buena la idea que he repetido más de una vez: “Los alumnos aprenden de aquellos docentes a los que aman”. Me alegró que su respuesta afirmativa no fuera el fruto de una intuición sino el resultado de una exploración rigurosa.