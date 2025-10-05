Suspicacias

Cada vez estamos menos acostumbrados a las buenas vibraciones, esas que nos hacen sentir más vivos y, al mismo tiempo, esperanzados en el futuro. Será que se nos está gastando la armonía y la confianza en las estructuras tradicionales y pedimos a gritos un cambio de rumbo para que todo mejore.

Lo único que ayuda a confiar son los resultados finales que se corresponden con lo previamente anunciado y lo demás son monsergas baratas. Hemos estado alardeando durante años que somos un pueblo feliz, dicharachero, comprometido, conforme con nuestro estilo de vida, alejado de la desconfianza, porque en el espíritu del español siempre ha prevalecido la máxima de que todo el mundo es bueno hasta que se demuestre lo contrario.

Pero ahora la maquinaria se empieza a resquebrajar, y hacemos aguas por todas partes. El que más y el que menos se hace cruces a diario por los acontecimientos que tiene que sobrellevar, con el estoicismo propio que le puedan permitir las circunstancias, sean estas las que fueren.

Estamos aprendiendo demasiado rápido a dudar de todo el mundo, por defendernos de agresiones paranoicas, que son fruto de la situación social en la que nos hemos metido de lleno sin darnos cuenta. Nos estamos volviendo reacios a intimar, a no ser que veamos beneficios claros en ello.

Reaccionamos con mal talante ante un consejo, pensando que quieren aprovecharse de la situación de debilidad en la que nos encontramos y sacar partido de algo que nosotros tenemos y ni siquiera somos conscientes de poseerlo.

También estamos aprendiendo las malas artes del rencor, asociadas a las dudas que nos provoca la inestabilidad constante en las que nos han sumergido. Contraatacamos desmesuradamente a cualquier insinuación que interpretemos como fuera de tono o de contexto, porque no somos capaces de hacer un análisis previo de toda la situación en su conjunto de una forma sosegada y tranquila.

Nos estamos haciendo suspicaces y comenzamos a reaccionar con auténtica ira hacia las señales que nos indican desestabilización, aunque todo esto sea una pura quimera o invención del enemigo.

Esta paranoia nos persigue de una forma irracional, errante y desconfiada. Por eso necesitamos desesperadamente creer en algo, aferrarnos a un puntal de apoyo que nos sirva de plataforma de salvación y nos devuelva la confianza en los demás, en el futuro en la estabilidad de la que ahora estamos tan necesitados y no encontramos.

Podremos dejar de pensar mal, de que nos quieren dañar, de que nos terminarán engañando de nuevo con falsos discursos y falsas promesas. La confianza nos abrirá un nuevo horizonte y volverán nuestras auténticas prerrogativas, siempre y cuando nos dejen seguir pensando en libertad.