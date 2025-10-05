Tres días de octubre

Como nací en 1976, ya muerto Franco, y fui a un colegio muy vinculado al territorio, desde que tengo memoria recuerdo haber celebrado siempre, siempre, el Nou d'Octubre. Me veo, concentrada, entre plastilinas y ceras, confeccionando mazapanes de frutas para Sant Donís, pintando murales con “senyeres” que se salían de las líneas y viviendo con intensidad la historia de Jaume I, con la eterna duda de si era real u otro de los múltiples personajes de cuento que entonces abundaban en mi complejo universo infantil. Del mundo adulto conocí y trabajé otros Nou d'Octubre mucho menos bonitos, con insultos, gritos y banderas de ultraderecha en procesiones que eran de todo menos cívicas.

Este año, el mes de octubre llega con especial intensidad y mucho miedo, sobre todo mucho miedo. El miedo a nuevas danas, a nuevas alertas rojas, al sonido del Es Alert, al del agua cayendo en tromba sin control, a la luz abrumadora de los rayos y a volver a perder tanto. Miedo a volver a perder personas, coches, puentes, metros, rutinas, trabajos y, principalmente, volver a perder la confianza en el sistema. ¿Volveremos a sentirnos alguna vez menos vulnerables de lo que nos sentimos ahora? Quién sabe. Ahora, lo único que sabemos, y, por tanto, tememos, es que cuando ahí arriba se forma un tren convectivo de tormentas, que no se mueve, y se enrosca, se enrosca y se enrosca dejando caer el diluvio universal, toda nuestra vida salta por los aires. Y nos ahogamos. Y perdemos mucho. Sobre todo si nadie nos avisa. Si los responsables que deben hacerlo, no están en ello.

Este octubre tendremos Nou d'Octubre, de nuevo. Pero será atípico, como todo lo sucedido estos últimos once meses. Se harán algunos actos y otros no porque todavía no estamos para hacer como que no ha pasado nada. Este año todavía no. Habrá muchas “senyeres”, mucho himno y mucho sentimiento de valencianía, de ese que sirve para ponerse la mano en el pecho con la mirada al cielo mientras se azuza, con la otra, antiguas batallas en las que el valenciano, el idioma digo, es su principal víctima. Te mato porque eres mío, vendría a ser.

Y entre la festividad de todos nosotros y el recuerdo de una fecha que ya nunca podremos olvidar, este periódico sigue cumpliendo años y reconocerá la labor de muchas personas, colectivos, asociaciones, empresas e iniciativas que ayudan a hacer mejor la sociedad valenciana. Una sociedad que ha visto lo peor y lo mejor del ser humano en pocas horas. Y de todo esto, me quedo con lo mejor: esos miles y miles de personas cruzando puentes, carreteras y caminos destrozados para ayudar a sus semejantes. Y pase lo que pase y me cuenten lo que me cuenten siempre me quedaré con eso. Con lo mejor. Con lo mejor de octubre.