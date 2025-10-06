En Carrús: increíble, pero cierto

Hace unos días, a las siete de la mañana, hice un recorrido por el barrio de Carrús, y concretamente estuve en el solar de Jayton: el solar que da a la avenida de Novelda en el que aparcan coches y en el que también se celebra un mercadillo semanal. Su nombre proviene del de la empresa Jayton SA, que, según he conocido por testimonios orales, provenía de dos socios llamados «Ja», de fuera de Elche, y «Ton» de Pepico Antón, que comenzaron como fábrica de botas, en los edificios del Paseo de la Estación, pero posteriormente se trasladaron al solar del que hablamos en los años 50, en lo que se conocía entonces como carretera de Aspe-Novelda (actual avenida de Novelda). Curiosamente, la empresa fue denunciada, como otras, por el entonces alcalde Ferrández Cruz, por utilizar mano de obra infantil. En la nueva ubicación empezaron con el vulcanizado de caucho para formar las suelas y plantas de calzado que luego se distribuían por fábricas zapateras; en aquel momento, el edificio tenía grandes ventanales para airear la zona de trabajo debido a los gases y fuertes olores que se producían.

Las crisis de los años 70 hicieron tambalearse a muchas empresas icónicas de Elche (Ripoll, Miguel Hernández, Ferrández, Hiladora…). Jayton fue una más de las sacrificadas.

Pero a lo que les pido que presten atención es a la publicación que se hizo el 24 de octubre del año 2000, hace 25 años, en este diario, en INFORMACIÓN, en el que aparecía un titular que proclamaba: «El Ayuntamiento comienza el derribo de Jayton para crear un complejo cultural en Carrús». El artículo continuaba diciendo que «el equipo de gobierno baraja incluir en el presupuesto del próximo año el proyecto de construcción, que podría contemplar un parking».

Recuérdese que por aquellos años el primer mandatario era el socialista Diego Maciá, secundado por el entonces concejal de Mantenimiento, Federico Buyolo, afirmando ambos, según aquella información, que «el equipo de gobierno tiene una idea clara de lo que se quiere hacer en esa zona de la ciudad, una infraestructura cultural de importancia», ubicada en el antiguo emplazamiento de Jayton.

Como es lógico, me ha venido a la cabeza el tiempo que ha tenido que pasar para que un lugar como éste se aproveche como un espacio cultural de referencia para Carrús y para Elche.

¿Cuántos años han transcurrido para que este barrio tenga mejores dotaciones y servicios para los ciudadanos, y en concreto un centro cultural y multifuncional que sirva a la cultura, a la prestación de servicios, al ocio, y a las personas? Pues 25 años, ahí es nada, así que el que tenga dudas puede preguntarles a los socialistas, hoy en la oposición, respecto de qué ha sucedido con esto.

La razón que subyace a este retraso es quizás dejadez, quizás falta de convicción y de voluntad. Sea cual sea el motivo, lo que es cierto es que el Partido Socialista, tantos años en el Gobierno de la ciudad, no hizo nada por Carrús.

24 años después, en concreto en abril de 2024, el actual equipo de gobierno de Pablo Ruz sumó todas las ideas: aparcamiento subterráneo gratuito, cine, auditorio, centro social y oficinas municipales. Esta última idea ha sido muy bien recibida, pues abre un proceso de descentralización de las oficinas del Ayuntamiento.

Por fin el deseado proyecto va cobrando vida, ya que actualmente se encuentra en fase de licitación, y esperamos que pronto se produzca la adjudicación, de modo que puedan comenzar las obras en los próximos meses.

El espacio tendrá un diseño vanguardista, y dará acomodo a una gran variedad de usos y servicios, incluido poder ir al cine. Recuérdese que en todo el casco urbano de la ciudad -al margen de las salas de cine que se encuentran en el Centro Comercial L’Aljub- solo hay un cine, y es municipal; me refiero a los cines Odeón. Por ello, recuperar esta costumbre para los jóvenes, para los más mayores, para la población en general, es un acierto. Me imagino el lugar los sábados o los domingos por la tarde con vida, con alegría y con movimiento, respondiendo a lo que deben ser las políticas públicas.

El icono contará con aproximadamente 4.400 metros cuadrados sobre el antiguo solar de Jayton, incluyendo un espectacular auditorio para 500 personas, cines como se ha dicho con capacidad para 130 personas, sala polivalente con entrada independiente y una superficie de 155 metros cuadrados, y un espacio de cerca de 1.000 metros cuadrados destinado a oficinas municipales.

El edificio propuesto se distribuye en dos volúmenes separados, el que agrupa el teatro-auditorio de forma rectangular, centrado al norte de la parcela, y el edificio administrativo en un bloque lineal de tres plantas, oficinas en la primera y la segunda planta y sala multiusos en la planta baja.

A resultas de lo anterior se generará una gran plaza frente a la avenida de Novelda, que se comunica con la zona verde mediante la calle de separación entre los dos bloques, suponiendo la completa urbanización de la zona. A mi juicio quedará francamente bonito y será útil, que es de lo que se trata.

Carrús está cambiando a mejor. Aunque siempre queda mucho por hacer, la mejora del barrio en seguridad, servicios e inversiones es una realidad patente y se palpa; el esfuerzo realizado desde el Gobierno municipal en el barrio es claro: por supuesto, inversiones se realizan en toda la ciudad, pero aquí en particular el esfuerzo inversor es mayor -enumeremos algunas actuaciones: reforma de la calle José García Ferrández, reforma de la avenida Ausiàs March, Comisaría de Policía Local, rehabilitación del barrio Porfirio Pascual…- porque también es necesario, lo demanda su situación, y los propios vecinos de Carrús.

A la vez me repregunto por qué los gobiernos anteriores socialistas nunca le dieron a Carrús lo que merecía, la respuesta se la dejo a cada uno de ustedes.

Total, que cuando se hace lo contrario de lo que se dice se abre la puerta de la incoherencia y la mentira, algo a lo que nos han tenido acostumbrados los socialistas en Elche, aquellos que han estado anclados en el poder durante años y años, y precisamente ayudados por el voto de Carrús, seguramente sin merecerlo. Reflexionen sobre esto. Hasta pronto.