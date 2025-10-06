Coraje torero

"Las hermanas de Manolete" ** De: Alicia Montesquiu Dirección: Gabriel Olivares

El antiguo éxito de más de un varón ilustre, en ámbitos de la realidad social y cultural, dependió de algunas mujeres muy cercanas que en otras épocas no tenían visibilidad. En este caso, el contexto histórico se sitúa en los años 40 de la etapa franquista. Una sociedad con la mujer en segundo plano, en el entorno doméstico fundamentalmente, y esa falta de autonomía que generaba frustraciones, como queda expuesto de alguna manera en «Las hermanas de Manolete», de Alicia Montesquiu, bajo la dirección de Gabriel Olivares. Se apoya en personajes reales, si bien la obra es de ficción. Ellas rodearon al torero Manolete, antes de su terrible cogida en 1947, y le ayudaron a obtener el triunfo. Una fue su amante, la actriz Lupe Sino, y trabajaron para financiar los trajes de luces del matador, incluso prostituyéndose. El choque y el ficticio encuentro entre las tres lo interpretan Montesquiu, Alicia Cabrera, acogiendo a las dos infelices hermanas, y Ana Turpin, la pareja del mítico diestro. El trío esgrime una expresiva tarea que proyecta diversas emociones en un plató cinematográfico con una cocina y el cuarto de un hotel. La escenografía de Marta Guedán, el diseño de iluminación de Carlos Alzuela o el espacio sonoro contribuyen a generar la atmósfera de aquellos años. Y se percibe la batuta del director Olivares, uno de los más frecuentes en los escenarios españoles. La apetitosa idea del cine en el teatro se justifica como forma de aprovechar la presencia de la mencionada actriz que se iba a casar con Manolete. Ese golpe de efecto imprime mayor relieve a los un tanto tibios pasajes que no consiguen detentar el pulso y el peso deseables, y alguna pincelada de humor negro se añade forzadamente sin que aporte a lo esencial. En términos taurinos, señalar los pases del toreo con el capote y la muleta en la arena del coliseo de Alicante. No salieron por la puerta grande ni cortaron orejas. Pero las plazas siempre celebran el coraje de los espadas que brindan su faena en los ruedos escénicos.