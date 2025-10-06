El giro de guion

Anunciaron a Elvira Lindo en Salvados, y allí que acudimos a la cita con Gonzo y la pizpireta escritora, genio y figura, que ahora reside en el Rincón de Ademuz, el lugar donde reposan los restos de su madre. La conversación discurrió por los cauces que se esperan en este tipo de encuentros. Hubo café con una rodaja de limón en el bar del pueblo, hubo ronda por algunos de los establecimientos típicos del pueblo, por el par de colmados donde lo mismo compras el pan que el embutido.

Hasta hubo un paseo por la plaza Mayor, que ahora se llama plaza Elvira Lindo, y ella confesó que había hablado con el alcalde para que no hubiese aparcado ni un coche en el momento de la filmación, que así quedaba más bonito.

Todo andaba según lo previsto, hasta que de repente entró en escena la pareja de la protagonista, el santo Antonio Muñoz Molina. Y entonces sucedió un giro de guion antológico. Él confesó delante de las cámaras estar sumido en una profunda depresión. Habló en primera persona sobre la enfermedad, el sentimiento de culpa y la necesidad de cuidar los vínculos. Soltó algunas perlas que merece la pena revisar, que reproduzco a continuación por si alguien se las perdió en su momento. «Tener depresión es acostarte por la noche y no querer levantarte por la mañana. Si tienes un cáncer de colon o cualquier enfermedad ‘objetiva’, no sientes responsabilidad. En cambio, si padeces depresión, aparece una conciencia de culpa muy fuerte, porque sientes que estás haciendo sufrir a los demás. Te cuesta aceptarte a ti mismo, porque sabes que esa negrura tuya se expande hacia el exterior. De la persona que tienes al lado, necesitas compañía y amor, sobre todo amor». Ahí queda eso.