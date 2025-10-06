Mazón y el despotismo iletrado

En 1774, Immanuel Kant definió así la Ilustración: «La Ilustración es la salida del hombre de la minoría de edad. La minoría de edad estriba en la incapacidad del servirse del propio entendimiento sin la dirección de otro. (…) La Ilustración sólo exige libertad y, por cierto, la más inofensiva de todas, a saber, la libertad de hacer uso de la razón. Pero oigo exclamar por doquier: ¡No razones! El oficial dice: ¡No razones, adiéstrate! (…) El pastor dice: ¡No razones, ten fe!».

Utilizando hipótesis que emanan de la razón y ratificándolas con hechos empíricos, filólogos e historiadores han establecido lo que expongo con la brevedad que exige un artículo de prensa. Por su fonética, léxico y morfosintaxis, el valenciano es una variedad del catalán que se formó a partir del que trajeron al antiguo Reino de Valencia repobladores procedentes de zonas de habla catalana de la Corona de Aragón. El nombre de valenciano apareció en el siglo XV como denominación propia porque se vinculaba al Reino de Valencia y no porque fuera una lengua distinta al catalán, tratándose, pues, de lo que los filólogos llaman endónimo (el nombre que una comunidad emplea para referirse a su lengua). No en vano, el diccionario de la Real Academia Española lo define como «variedad del catalán que se habla en gran parte del antiguo reino de Valencia y se siente allí comúnmente como lengua propia».

Frente a esta teoría aceptada por la academia, existe otra basada en tres hipótesis. 1ª) El territorio valenciano del Al Andalus tuvo una élite árabe y norteafricana que hablaba árabe, pero, fuera muladí (convertida al islamismo) o mozárabe (cristiana), el grueso de su población continuó utilizando el latín medieval. 2ª) Tras la conquista de Jaume I, fue muy escasa la repoblación de catalanes. 3ª) Por consiguiente, el actual valenciano sería la evolución autóctona del latín medieval hablado por el pueblo en el territorio valenciano andalusí entre los años 714 y 1238. No puedo extenderme sobre ello, pero esta teoría carece de apoyo filológico, documental, arqueológico o epigráfico que la sostenga, siendo pues acientífica aunque la defiendan un grupo minoritario de filólogos e historiadores y algunos políticos.

Uno de ellos es Carlos Mazón. Comenzó utilizando el presupuesto de la Generalitat para ahogar a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), institución creada en 1998; regulada en el Estatuto de Autonomía para determinar y elaborar la normativa lingüística, integrada por 21 académicos de reconocido prestigio y que ha establecido que «la lengua propia e histórica de los valencianos, desde el punto de vista de la filología, es también la que comparten las comunidades autónomas de Cataluña y las Islas Baleares, y el Principado de Andorra. […] Dentro de ese conjunto de hablas, el valenciano (…) presenta unas características propias que la AVL preservará y potenciará de acuerdo con la tradición lexicográfica y literaria propia, la realidad lingüística valenciana y la normativización consolidada a partir de las Normas de Castellón». El presidente de la Generalitat también se ha reunido recientemente con el decano de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV), apoyando de este modo a una institución que sostiene que el valenciano es un idioma independiente del catalán que elaboró una normativización distinta a la de la AVL y cuyos estatutos no exigen a sus miembros ser académicos expertos en lengua e historia valencianas.

El pasado 23 de septiembre Mazón aprovechó el debate general de política de las Cortes valencianas para culminar su batalla contra lo que denominó «amenaza pancatalanista». Primero prometió lo imposible porque exigiría una mayoría parlamentaria que PP y Vox que no tienen: reformar el Estatuto de Autonomía para crear una nueva Academia de la Lengua Valenciana que, cito a Mazón, «ajuste su perímetro (sic) y defienda la realidad diferenciada de la lengua valenciana». O sea, una Academia en la que miembros de reconocido prestigio dejen su sillón a quienes obliguen a escribir la lengua con una ortografía distinta a la normalizada por la actual AVL, lo que supondría que los valencianoparlantes no entendieran o entendieran con mucho esfuerzo el catalán escrito y quienes hablan catalán o mallorquín no entendieran o entendieran con mucho esfuerzo el valenciano escrito. Tras la primera promesa, Carlos Mazón amenazó con un decreto que prohíba el estudio y lectura de autores de lengua catalana en las asignaturas de lengua valenciana que se imparten en la enseñanza media. Y digo amenazó porque, en el siglo XVIII, España tuvo gobernantes que practicaron el Despotismo Ilustrado fomentando el uso de la Razón y hoy gobierna la Comunidad Valenciana alguien que practica otro tipo de despotismo.

-«Caesar non est supra grammaticos»-.