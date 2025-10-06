Pablo Guerrero. Volverá a llover a cántaros

Tiene que llover a cántaros decía Pablo Guerrero, que acaba de fallecer, dejando en y para el recuerdo canciones que fueron y son parte de nuestra historia. Muchos, los más jóvenes, no lo han llegado a conocer; los que ya tenemos una edad y vibramos con los cantautores de aquella generación que peleó por la libertad con la única arma de la poesía y la música, sentimos el dolor de ver desaparecer a quienes construyeron el hoy, que se soñaba muy distinto al real y presente. Se superó la dictadura, pero no se ha reemplazado por la sociedad justa, de concordia y respeto, de prohibición del prohibir, plural y amable que se proponía desde las voces que han apagado los sembradores del odio, del enfrentamiento como arma que les caracteriza ante las manos vacías de todo ofrecimiento. Sumergirse en los cantos a la vida de todos ellos, de Pablo y su Pepe Rodríguez, nos obliga a no aceptar una esperanza frustrada, un fracaso inesperado. La libertad no tiene ideología cuando esta se revuelve contra ella misma y vende comportamientos disfrazados de apariencia que se traducen en voces apagadas y censuradas. Cuando el silencio y la autocensura se erigen en norma.

Hoy las canciones son otra cosa porque la sociedad es otra. Se disfruta de una libertad proclamada contra el otro y se pregona como libertad lo que es, simplemente, oposición y silenciamiento de quien piensa diferente. Libertad que se apoya en la exclusión de los disidentes de una verdad única e impuesta. El pasado redivivo, aunque revestido de otro traje. Libertad que no tolera la diversidad. Libertad que se basa en palabras hueras que tocan el corazón, pero no para infundirle paz, sino animadversión y odio. Y no es, ni era eso. Las dos o tres Españas que nos helaron y nos vuelven a helar el corazón (Machado).

Ya no hay poetas prohibidos y los que lo fueron son ensalzados por quienes con certeza, y se nota, no han leído sus versos. Y los que no fueron prohibidos son excluidos a pesar de la belleza de sus obras, sin tampoco leerlos. Por pensar de otro modo. Política, no arte. No es tiempo de poesía, ni de melodías que dieron vida a los versos y un significado íntimo, un impulso para la lucha del ser humano por ser, como individuo y como sociedad de todos. La poesía no puede confundirse, con el paso del tiempo, con trincheras ya superadas y debe servir para comprender lo que vivieron aquellos, las causas de su nacimiento. Y vivir en su lectura los dos mundos que se mataron. Y ser la base que sirva para la fraternidad, no para la perpetuación de los odios criminales que nunca son exclusivos de los que se quieren exterminar mutuamente. Vivir en el odio ciego es morir un poco y matar a los que, de resucitar, nos dirían que no, que ese no fue ni puede ser otra vez el camino. Un siglo es ya suficiente para la memoria a salvo la que eleve a todos a la categoría de víctimas de su tiempo, de un tiempo que no es o no debería ser el de hoy. Fue la guerra de nuestros abuelos, no la nuestra, dice Trapiello, y a nosotros nos cabe la posibilidad de ponerle fin, no de perpetuar el odio que la alimentó.

Porque amamos el fuego y creemos en días semejantes a nubes. Pablo creía en días fértiles, en nubes y en lluvias que limpiaran el horizonte. Agua clara y transparente, libre, frágil y fuerte ante la oscuridad. Pero un agua que a nadie pertenecía. Que manaba de un lugar sanador indómito. De un alma profunda y repleta de sentimientos ajenos a las ambiciones de poder que manchan todo ideal y que convierten en sucio lo que no puede lavarse con palabras hirientes y con mensajes descargados de un futuro común, de todos.

Sigo escuchando lo de siempre, los cantautores de entonces. Serrat, Llach, Aute, Adolfo Celdrán, Pablo Guerrero, Luis Pastor, Sisa, Paco Ibáñez. No me canso y veo en su mensaje, si lo situamos en el hoy y lo actualizamos, un canto a la esperanza y a la vida. En aquellos años se trataba de luchar por la libertad. Hoy también, aunque es más difícil porque se halló y la vamos perdiendo. Y porque aquella lucha era esperanzadora y hoy es desasosiego y desencanto.

Cada vez que nos deja uno de aquellos el alma se hiela. Cada vez que se marcha para no volver se pierde un poco de lo sembrado y la nostalgia ocupa su lugar. La poesía es un arma cargada de futuro dijo Celaya, sirve y es poderosa para construir, para ir hacia lugares sin espacio, prestos a la llegada sin retorno. Y como dice mi amigo y poeta Juanjo Castelló “I vole. Vole sense ales, sense descans cap a qualsevol lloc”.

Porque cada tiempo tiene su vida, pero el pasado debe enseñarnos que lo que fue, fue y no se puede remediar. No podemos alterar lo sucedido. Es imposible. Y solo recordarlo para extraer lo que de vida queda. Por mucho que nos empeñemos en revivir, sembrar en campo yermo es volver a reproducir lo que debe ser historia y aprendizaje, no un regreso a lo que nunca debió suceder. Los muertos merecen paz, todos. Dejémosles, aunque sea obligado desenterrar y honrar a los cautivos de una tierra indigna.

Todos, a su manera, eran cazadores de nubes, decía Hilario Camacho del niño que quería ser. Y deseaban subir al cielo por sumas de escaleras. Equivocados o no, la inmensa mayoría soñaban con su mundo. Y nadie es dueño de señalar yerros en una sociedad libre y plural después de un siglo. No vale para nada.

Paz, perdón y perdón pidió Azaña. Tal vez los que fueron los protagonistas, desde donde ahora estén, nos reclamen que de una vez atendamos ese ruego y nos sumerjamos en la música esperanzadora y en los versos de la paz.