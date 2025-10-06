Dados los inenarrables sucesos ocurridos en Palestina en los últimos tiempos ha venido a mi memoria cómo llegué a entender, a pesar de la dificultad que entraña, el conflicto de Oriente Próximo.

En el año 2003 tuve el placer de leer el libro El perfume de nuestra tierra, donde Kenizé Mourad, escritora indio-francesa, nos ofrecía un magnífico relato de testimonios palestinos e israelíes. En él, cada parte daba su versión, casi siempre completamente enfrentada, pero narrada con una elegancia y un cuidado que solo una periodista experta en este conflicto —y curiosamente descendiente de una familia real— podía lograr.

Por desgracia, ese libro ya es historia. Han pasado veintidós años desde que se escribió, pero lo que no es historia es la realidad que seguimos viendo. Aunque tarde, la comunidad internacional, capitaneada por nuestro presidente socialista Pedro Sánchez, ha reaccionado pidiendo el fin de la masacre del pueblo palestino, logrando apoyos impensables de otros países europeos, como Francia.

Ya no se pueden cerrar los ojos ante el pueblo palestino masacrado por el Israel presidido por el ultraderechista Benjamín Netanyahu. Y no se trata de ser antisemita. Todo mi respeto al pueblo de Israel que desea la paz y que, asimismo, ha sufrido dolorosos e injustos atentados que han contribuido a multiplicar el conflicto.

Sin embargo, como anunciaba en el libro una de las personas palestinas que daba su testimonio: “Quieren masacrarnos, hacernos desaparecer.” El perfume de Palestina huele a muerte. Pero líderes como nuestro presidente Pedro Sánchez —que fue el primero en pronunciarse— o gestos como el del barco Syrus, cargado de ayuda humanitaria, nos recuerdan que la humanidad aún existe. En esa embarcación viajaba nuestro compañero de Les Corts, de Compromís, Juan Bordera; ya de vuelta, como corresponde, igual que el resto de la flota que esperemos regrese pronto con la ayuda humanitaria entregada.

Queremos volver a oler el perfume de Palestina sin conflicto bélico. Aunque parezca una utopía, seguiremos creyendo en ella.