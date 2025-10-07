Qué estupenda está Carmen Maura, que hace veinte años ya tenía sesenta. Está claro que no hay que hablar de edad sino de actitud, y la de esta mujer siempre ha sido la de liarse la manta a la cabeza y salirse con la suya. Valiendo como ejemplo para quien quisiera tomar ideas. Su paso por las televisiones promocionando su nueva película (en el último año ha rodado tres) es motivo de regocijo y alborozo allá por donde aparece.

El rastro de los últimos casi sesenta años de Carmen Maura se puede seguir a través de entrevistas suyas en la televisión. Uniendo unas declaraciones con otras sale una biografía singular, única, en la que siempre nos encontramos a una mujer libre que hacía de su capa un sayo incluso en unos tiempos en los que no era nada fácil ir por libre, ni para un hombre ni para una mujer. Porque eran tiempos difíciles para todos.

En una de sus últimas apariciones Carmen Maura habló de su ángel de la guarda. Ella está convencida de que lo tiene y vela por ella. Sólo que para que esto suceda hay que creer en él, tenerle en cuenta, saber que está, según sus palabras. No es teoría desencaminada.

Se nota mucho que la película que estos días se estrena en las carteleras no interesa demasiado a nuestra actriz (aunque lo de nuestra es mucho decir; en Francia la quieren un montón). Pero asombra que con ochenta años Carmen Maura enlace un trabajo con otro. Unos más interesantes que otros. Tanto da. Porque lo que los hace interesantes a estas alturas es que los protagonice ella. Es su presencia la que les imprime valor. Con esa satisfacción, ¿quién no acude al set de rodaje a escuchar el sonido de la claqueta?