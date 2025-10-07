La deuda: un problema estructural

Bernard Shaw decía a propósito de las deudas que «son como cualquier otra trampa en la que es muy fácil caer, pero de la que es dificilísimo salir». Aunque el dramaturgo irlandés se estaba refiriendo con esas palabras a las deudas que se mantienen a nivel individual, resultan plenamente aplicables a la deuda soberana, que recae sobre el conjunto de una nación.

El caso español ilustra esta dinámica. En 2007, la deuda pública representaba el 37 % del PIB. Tras la crisis financiera internacional y las sucesivas recesiones, la ratio escaló hasta superar el 100 % en 2013, nivel en el que se ha mantenido de forma persistente. En la actualidad, se sitúa en torno al 103,5 % del PIB, lo que implica que el volumen de pasivos del Estado supera la riqueza que genera el país en un año.

Deuda Pública en España. / Fuente: Cálculos del autor sobre la base de datos del BdE

El endeudamiento público continuado responde a una dinámica presupuestaria básica: cuando el gasto supera de manera sistemática a los ingresos, el déficit se financia recurriendo a los mercados financieros. Este comportamiento tiene implicaciones significativas. Por un lado, el Estado compite con el sector privado por el acceso al capital, lo que puede tensionar los tipos de interés y desplazar la inversión productiva. Por otro, compromete la sostenibilidad a largo plazo de las cuentas públicas, al destinar una parte creciente de los recursos a pagar intereses en detrimento de otras políticas esenciales.

La acumulación de deuda abre, además, un abanico limitado de soluciones en contextos de presión: la reestructuración o impago, los recortes en gasto social o el incremento de la carga fiscal. Todas ellas resultan costosas en términos sociales, económicos o de credibilidad internacional.

En la última década, España ha disfrutado de un entorno favorable: tipos de interés históricamente bajos, programas de expansión cuantitativa del Banco Central Europeo y una inflación relativamente contenida. Estas condiciones han permitido sostener niveles de deuda elevados sin desencadenar una crisis de confianza inmediata.

Las tensiones geopolíticas actuales —la guerra en Ucrania, la pugna tecnológica y territorial entre Estados Unidos y China, o el expansionismo ruso— anticipan riesgos para el crecimiento global y, en consecuencia, para la capacidad de financiación de los Estados. A esto se suman pasivos implícitos y compromisos adicionales de gasto, como el refuerzo del presupuesto en defensa asumido por los países de la Unión Europea, que aumentarán las presiones fiscales.

En este contexto, resulta imperativo aprovechar las fases de relativa bonanza para avanzar en la consolidación fiscal y la reducción del endeudamiento. La deuda pública, lejos de ser un mero indicador contable, constituye un condicionante estructural que limita la soberanía presupuestaria futura. En ausencia de reformas profundas del modelo productivo, la persistencia de ratios de deuda por encima del 100 % del PIB supone un riesgo latente para la estabilidad macroeconómica de España y de la eurozona en su conjunto.