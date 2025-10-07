Cómo ganar el jubileo y no morir en el intento

Es que no me da la vida para tanto, qué va, es imposible y mira que intento estar en todo, pero es que cuando no hay un pito hay una flauta en esta ciudad y uno no está ya para demasiados trotes y es que este año, sin que sirva de precedente, me he propuesto ganarme el jubileo, aprovechando que Elche es el cielo en la tierra, como dice el Ayuntamiento y como me viene de paso, que no tengo que coger el coche, pues enfrascado estoy en estos menesteres y, para ello, me han dicho que hay que darlo todo y no perderse nada, si no te puedes ir olvidando de lo que hay, y como se acaba el tiempo jubilar, pues he decidido poner el acelerador aunque me vaya la vida en ello.

Con este afán, y no otro, he pillado el calendario de eventos sociales locales y me los he tragado todos, como si fuera el alcalde o don José Claudio, así pues fui a la celebración del patrón de los municipales, San Rafael, que también es el patrón de los viajeros, los enfermos, los médicos, los farmacéuticos, los ciegos, las personas que buscan pareja, y de los mutilados de guerra, vamos, que menos mal que es un arcángel, que es más que ángel, que si no, no da abasto para proteger a tanta peña, pero no nos distraigamos, estamos con lo de los municipales, que montaron una parada militar en el Paseo de la Estación, de esas que jalonaban alguna de las viñetas de Historias de la puta mili de El Jueves, todos muy lustrosos, formales y serios, como debe ser, si bien a algún que otro agente el uniforme le venía alguna talla más pequeñas de las que le corresponden y que, si tienen que correr en algún servicio, entonces si tiene el arcángel que hacer horas extra para que la cosa se quede en un susto y no en una desgracia irreparable. Había mucho público, familiares, curiosos, ciudadanos de orden y de bien, uno paseando a su perro y yo, nos situaron bajo un sol de justicia y entre premios, reconocimientos, medallas y discursos, perdí el conocimiento en varias ocasiones, si bien, he de reconocer que el discurso del jefe de la Policía Local fue muy reivindicativo, de esos que a uno le sorprenden en estos tiempos y si no que se lo digan al alcalde, que no sabía dónde mirar con la boca abierta.

Del mismo modo, y con la intención que nadie pudiera sentirse discriminado por mi conducta, asistí también a la celebración del patrón de la Policía Nacional, los Ángeles Custodios, o ángeles de la guarda, que, para los que no lo sepan, son seres espirituales, asignados por Dios para proteger, guiar y acompañar a cada persona durante toda su vida, desde el nacimiento hasta la muerte, siendo su función principal la de cuidar el alma y el cuerpo, ayudando a la persona a evitar el pecado, a enfrentar las dificultades y a seguir el camino de la salvación y la cercanía a Dios, si bien, desconozco si por algún motivo oscuro se olvidaron del comisario Villarejo. En este caso, también se montó un sarao estilo pequeña parada militar, esta vez en la plaza del Congreso Eucarístico, donde nos volvieron a poner bajo el sol a treinta y tres grados de temperatura, como si los que allí estábamos fuéramos de las Goes o Regulares de Melilla, por lo que me volvieron a dar vahídos debido al calor, si bien, he de decir que, en este caso, los agentes que participaron en este acto estaban más fuertes que el vinagre.

En este carrusel de actos en los que me he visto montado, también ha tenido su espacio la cultura, con una iniciativa muy provocativa, «La Noche en Blanco», que uno puede pensar en una parranda loca que te ocupe toda la noche, pero, qué va, se trata de visitar los museos de la ciudad, fuera del horario funcionarial de 9 a 15 horas. Creo que es una iniciativa fresca, al menos no estábamos expuestos al sol, que tiene lo suyo, pero agotadora, que si vas al Museo del Belén, que si al MAHE, que si lo dejamos y nos tomamos un gintonic, que si a La Calahorra, que si ya son las tres, que me quiero ir a dormir, que ¿qué dices? ¡Qué es la Noche en Blanco!, que nos faltan treinta y seis museos, y a mí qué, que yo andando no voy al de Pusol, que queda muy lejos, que vamos a ver los huesos de un dinosaurio, que a mí que me importan los dinosaurios, que me quiero ir a dormir, que otra vez a la Casa del Belén, que no he visto al Caganer, que me quiero morir, y así llegamos arrastrándonos hasta la churrería de Manolo, donde vimos amanecer, eso sí, culturizados y derrengados.

Si esto no fuera suficiente para al menos encarrillar el jubileo, añadan ustedes las fiestas de El Altet y de La Marina en honor a San Francisco de Asís, con su pregón, su sardinada, su charanga, el píllate el autobús de las pedanías para ir de una a otra, su mascletás, su verbenas, la barbacoa de Georgie Dann, el dolor de pies, sus procesiones, sus reinas y damas, que anda que no tarda a venir el autobús, un sin vivir, de aquí para allá, y si no fuera poco, estaba la X carrera popular de El Altet y la carrera popular Pins y Mar en La Marina, a las que asistí enfundado en mi camiseta estilo imperio con el lema escrito «Correr es de cobardes», por lo que no me dejaron participar, gesto que agradecí enormemente.

Como no estaba seguro de que con todo esto que había hecho tendría asegurado el jubileo, igual que hace el alcalde, que ha ganado la medalla de oro jubilar, pero sin micrófono en la solapa, me he dedicado en estos días a asistir a las inauguraciones de comercios en la ciudad, así que he podido comprobar que la cosa va, que hay gente pa to y que Elche es un fuente inagotable de emprendedores, así pues, ya tenemos en la ciudad a Kokeshi, la primera tienda de la ciudad dedicada a la cosmética japonesa y coreana, que ya iba siendo hora de disponer de esta oferta en la ciudad, me decía el otro día mi vecina Vicenta de 79 años mientras compraba un cuarto de judías verdes para un hervido en el Dialprix; tenemos otra tienda de Hiperber; una empresa especializada en piensos, panisos y sucedáneos, y dos comercios de proximidad: Charcutería Ramón y Boutique Encarnita, modelos exclusivos traídos directamente de París y sus alrededores, todo un lujo que completa aún más la oferta local especializada.

Pero como uno es perro viejo y no se fía de las apariencias, y dado que ya queda muy poco para poder ganarse uno el jubileo, me dije, tate, hay que asistir a un evento definitivo, de esos que valen por tres y me decidí a asistir al último pleno municipal, con esto seguro que me dan la «Blanca» (para los que no han hecho la mili, era la cartilla militar que entregaban al terminarla), y vaya que sí, con esto no solo me he ganado el jubileo, sino también un apartamento en Torrevieja, como si fuera el Un, Dos, Tres.

Madre mía, madre mía, para que contarles, en primer lugar, me tuve que situar, ya que con eso de quitar los bancos del Salón de Plenos y cambiarlos por unas sillas modelo Imperio doradas, parecía que estaba en uno de los salones de boda del Nugolat. Una vez ubicado, pude comprobar que el ambiente estaba más tenso que los tirantes de un barco y que el respeto y la consideración por las opiniones de los de enfrente era como mi pelo, que desapareció así sin más hace ya de eso mucho tiempo. Si quieren que les diga la verdad, no se pusieron de acuerdo ni en la hora y si bien el pleno apuntaba a exigir aclaraciones y explicaciones a diversas situaciones y opiniones del alcalde (lo de la supuesta concesión exprés de la licencia urbanística de su casa y lo de los menores extranjeros no acompañados) el equipo de gobierno y sus socios, haciendo valer su mayoría, le dieron la vuelta a la tortilla y aprovecharon para darle una refriega a la bancada de la oposición, con reprobación incluida a la concejala socialista Patricia Maciá y al exalcalde, Carlos González, porque compatibiliza su función de concejal con el ejercicio profesional de la abogacía, cosa que legalmente puede hacer, pero que al equipo de gobierno le parece poco ético, eso sí, si lo hace él, no si lo hacen otros concejales de dicho equipo de gobierno.

Aquella mañana equivalió a ir en cuclillas en peregrinación a Orito a ver a San Pascual, un esfuerzo intelectual y espiritual sin parangón, donde quedó patente que hemos entrado en una dinámica peligrosa y de difícil pronóstico, en la que las ideas, los consensos, el respeto y los acuerdos son más difíciles de conseguir que explicar y que se entienda el funcionamiento del acelerador de partículas, lo que no es nada reconfortante, si bien, a mí creo me ha servido para ganarme sin duda alguna el jubileo, un par de sesiones en el psicólogo, una cena con velas y mantel en el Bar de la Galia y un tratamiento cosmético coreano, si bien, los caminos del Señor son inescrutables.

Ya tengo lo que me propuse y, como decía Colin Powell, «los sueños no se hacen realidad por arte de magia; se necesita sudor, determinación y trabajo duro», y yo añado: «Y si te pasas, los sueños se pueden convertir en pesadillas».