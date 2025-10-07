La ilusión política de la excusa comunicativa

Escucho a Feijóo, presidente del Partido Popular (PP), plantear a sus correligionarios en un mitin que «no están sabiendo transmitir el mensaje a la población». Llega a esta conclusión porque los sondeos electorales no son propicios y, al parecer, Vox por un lado y el PSOE por otro están desmembrando su base electoral. Cuando escucho este tipo de afirmaciones, que en absoluto son exclusivas de ningún partido, siempre pienso lo mismo: ¿de verdad creen que es un problema de comunicación y no un rechazo de plano de un posicionamiento político?

Lo interesante de este tipo de argumentario político no es que consideren que no han sabido transmitir o explicar algo a la ciudadanía, sino creer que esa es la razón por la que los ciudadanos se oponen. Es cierto que muchas veces

–demasiadas— se lanzan propuestas a modo de globo sonda para medir la reacción ante estas. Pero otras veces, y esas son las que me interesan ahora, no sucede así. Las lanzan y, al comprobar que no funcionan como se esperaba, desandan lo dicho y se excusan arguyendo que «no hemos sabido trasladar a la población» tal o cual cosa.

Hay muchos fundamentos ocultos en planteamientos de este tipo, pero me centraré en uno: la creencia de que la forma dificulta la comprensión del contenido. Pensar que la forma anula el contenido es una versión del principio atribuido a Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Hitler, de que «una mentira repetida mil veces se convierte en verdad». Esa estrategia apuesta todo a la fuerza machacona de la propaganda: su cansina insistencia hace dudar incluso a las mentes más serenas y, al sembrar la duda, abre paso al proselitismo.

Aunque el principio de Goebbels impregna esa estrategia, el motivo por el que el malentendido de las propuestas se achaca a «un problema de comunicación» se encuentra en la interpretación ramplona de la frase «el medio es el mensaje». Marshall MacLuhan, teórico canadiense de la comunicación, señaló en 1964 que cómo se cuenta influye más en la comprensión que qué se cuenta. No sostiene que los hechos e ideas sean irrelevantes, sino que la forma de presentación y transmisión influyen profundamente en lo que los receptores llegan a entender.

Esta sobrevaloración de la forma sobre los hechos tuvo sentido cuando la información y la interpretación del mundo se controlaban a través de dos canales: prensa y púlpito. Con la llegada de la radio, el cine, la televisión e Internet se dificultó el control de la producción y la distribución de contenidos, lo que generó una inabarcable extensión de mentiras y bulos que la democracia no puede erradicar fácilmente. En una sociedad hiperconectada, y con miles de canales que saturan nuestra atención, es complejo sostener que el medio (forma) prevalezca sobre el contenido. El medio sigue afectando de manera profunda en la construcción del mensaje, pero ya no es tan decisivo como antes. Los niveles de alfabetización y de formación de la sociedad española son muy superiores a los de 1964. Este progreso dificulta aún más cualquier intento de imponer una única forma de entender e interpretar el mundo.

Al reducir la noción de medio a la de simple “canal”, insinúan que la población no es capaz de pensar, ni de contrastar las informaciones entre las miles de fuentes que existen. Por eso, cuando están en la oposición, su estrategia consiste en denunciar la manipulación gubernamental de los canales públicos —sean cadenas estatales o autonómicas—y de acusar al gobierno de hacer propaganda al estilo del No-Do franquista. Culpan del rechazo de sus propuestas a “problemas de comunicación” y a la manipulación de esos canales públicos que, según ellos, son los que movilizan a la ciudadanía en favor del ejecutivo.

Contra toda evidencia, muchos políticos siguen obsesionados con la forma de presentar sus propuestas en lugar de con el contenido. Cuando la sociedad civil dice «basta ya» y planta cara a ETA pintando sus manos con cal blanca, denuncian el fracaso de las instituciones y acampan en Sol (15M), o paran La Vuelta porque la aberración moral del genocidio palestino es insoportable, los políticos se sienten desbordados y deben recolocarse. Algunos lo hacen rápidamente y resuelven sus contradicciones (como la traición al Polisario saharaui) con picardía; otros, atrapados en su propio discurso, no hallan salida y, otras, degradan la naturaleza humana al utilizar la política de la manera más miserable.

John Adams, segundo presidente de los Estados Unidos, escribió que una legislatura debía ser una miniatura del conjunto de la sociedad porque debe pensar, sentir, razonar y actuar como esta. Un líder dirige y, con la legitimidad inicial que otorga detentar un gobierno democrático, es capaz de conducir a la ciudadanía por el camino; pero solo un buen político es capaz de detectar el sentir de la ciudadanía y ponerse al frente.

¿Por qué los partidos siguen culpando a la “comunicación” cuando el verdadero obstáculo es su propio posicionamiento político? ¿Acaso no comprenden que la ciudadanía rechaza sus propuestas precisamente porque las entiende?

Parece que la excusa de la mala comunicación se ha convertido en la ilusión más cómoda y persuasiva para aquellos partidos que, encerrados en su burbuja ideológica y alejados del sentir social, hace tiempo dejaron de escuchar a los ciudadanos. Solo reconociendo este sesgo podremos construir un debate genuinamente democrático.