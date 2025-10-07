Situación febril en la que residimos

Lo de Díaz Ayuso, Feijóo y todos los demás navega en un barco a la deriva en medio del oleaje que ellos mismos provocan para dar lugar a un tsunami anti-Pedro Sánchez. Debe de ser por los buenos y permanentes datos de la economía española, que forman parte de las medidas en favor de una política fiscal progresista y del estado de bienestar. Y que tanto molestan, en perfecta armonía, a la oposición política, mediática, judicial y económica. Los problemas sociales no terminan de resolverse nunca del todo. No es bueno que la ciudadanía caiga en la red de quienes se erigen, con total cinismo, en falsos defensores de la limpieza y de los intereses de la clase media y trabajadora.

Una de las últimas jugadas del aspirante a residir en la Moncloa despeja cualquier atisbo de duda por si había alguno. ¿Saben aquel que dice que Europa ha salido de la cárcel ideológica de una izquierda que le vendía que era bueno empobrecerse y estancarse, y que era buena la democracia más que la prosperidad? Parece una broma y no lo es. Porque es la forma exacta de pensar y actuar de esta gente que domina las tinieblas.

Ahora este sujeto se supera a sí mismo con una reflexión que retrata a él y a los suyos con inquietante exactitud. Habla de una supuesta prosperidad por encima de la democracia. Un canto al autoritarismo de una derecha radical que reniega del sistema democrático, al servicio de los privilegios de las élites y del mantenimiento de su gran poder. ¿Eso es lo que España y los españoles necesitan y quieren?

Otro ejemplo claro es la desorbitada persecución que sufre, con escasos motivos, vaguedades y sin concretarse la acusación, Begoña Gómez, esposa del presidente Sánchez, que es el objetivo real con la heroica misión de tumbarle generando insinuaciones contra él o como sea preciso. Así, el Estado de derecho se difumina en favor de la arbitrariedad y del despropósito.

En otro orden de cosas, y siguiendo la situación febril nacional e internacional en la que residimos, tenemos la ilegal detención de la Flotilla Global Sumud, que pretendía llegar con ayuda alimentaria y medicamentos. Los españoles fueron puestos en libertad por Israel tras recibir torturas inasumibles bajo la dirección de Netanyahu, autor intelectual del genocidio en Gaza. Aun cuando se sabía que iba a producirse la crónica del abuso sistemático del Gobierno israelí, los activistas lo hicieron para encender más las protestas globales contra una criminal e impune actitud genocida ante la que se levanta el nuevo y chantajista plan de paz de Trump después de auspiciar la catástrofe.

Las bombas están en danza al redactar este artículo. Hamás parece de acuerdo con el plan hasta cierto punto y Trump frota sus manos mientras piensa en la remodelación de Oriente Medio y en alcanzar el Premio Nobel de la Paz. El primer ministro israelí quiere seguir controlando Gaza y no tiene la menor intención de reconocer un Estado palestino. Harían falta seres humanos. La masacre televisada e indiscriminada, la hambruna y unos dos millones de desplazados forzosamente en la Franja siguen siendo una realidad. La casi totalidad de la población busca un lugar seguro que no existe. Los crímenes de guerra de Netanyahu no tienen límites y el exterminio y el problema humanitario continúan a la vista del mundo. Pocos dedos se han movido y esto podría ser un conflicto falsamente cerrado porque el cierre ha de ser justo y duradero.

Las negociaciones para establecer una paz están ahí. Las manifestaciones concentran, solo en España, a decenas de miles de voces transversales. Líderes europeos y de Medio Oriente celebran la propuesta, pese a ciertas consideraciones. No será fácil que Hamás esté dispuesto a desarmarse y a abandonar su poder sobre Gaza, donde cada día queda menos rastro de vida. La Asamblea General de las Naciones Unidas afirmó el derecho de los palestinos a resistir la ocupación militar, incluso mediante la lucha armada. De la misma manera que todos los pueblos bajo dominio extranjero y colonial. No se olvide. El Gobierno de Netanyahu permitió la transferencia de fondos desde Qatar a la milicia islamista Hamás en Gaza para debilitar a la Autoridad Palestina. Los indicios de apoyo de Israel se remontan a finales de la década de 1970 y principios de 1980.

Respecto a Donald Trump, quiere palpar la gloria por lograr la calma en el infierno y decidir el destino de Palestina. De todos modos, según el refranero español, «más vale pájaro en mano que ciento volando». Es evidente que el pueblo aceptaría cualquier propuesta que ponga fin a las acciones bélicas y a ese terrible sufrimiento.

Netanyahu acepta los términos del plan y, sin embargo, decíamos, no contempla la retirada completa de las fuerzas israelíes, ni tampoco la posibilidad futura de la autodeterminación. En cualquier caso, no debe darse más licencia para matar inocentes, aunque haya trampas y no se acojan las aspiraciones de los palestinos. La situación febril en la que estamos inmersos requiere echar muchos cubos de agua a las llamas.