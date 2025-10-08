¿Por qué en Alicante es imposible llevar a buen puerto cualquier proyecto?

“De momento no va a haber declaraciones sobre el tema”. Y tan panchos. La intención revelada por ese periódico de que la Cámara de Comercio de Alicante haya ofrecido a la Diputación la posibilidad de que la institución le compre el antiguo edificio del que fuera hotel Palas (un regalo entre amiguetes en su día) puede suponer un torpedo en la línea de flotación del proyecto para construir el Palacio de Congresos en el Puerto de Alicante. Una iniciativa anunciada hace cuatro años, en la que poco se ha avanzado, y que ahora aparece, si no condenada, de nuevo amenazada porque, precisamente, la Diputación debe aportar el grueso del presupuesto del complejo. Eso si, a cambio de trasladar allí a los funcionarios y funcionarias de SUMA. Si estos se van al Palas, pues eso, lo que ustedes están pensando. La historia se repite. Ya sea por activa o por pasiva, en Alicante resulta imposible llevar a buen puerto cualquier proyecto

El Ayuntamiento de Alicante, la Diputación y la Autoridad Portuaria anunciaron en abril de 2021, va camino de los seis años, el que parecía el acuerdo definitivo para la construcción del palacio de congresos de Alicante, un proyecto del que en la ciudad se viene hablando desde hace 60 años, en el interior del puerto, en concreto en una parcela de 21.000 m² (muelles 7 y 9), en la que actualmente continúan las dependencias de la Guardia Civil, y en el muelle en el que fondea la patrullera del instituto armado. La operación se venía fraguando desde finales de 2020. Una inversión de 45 millones de euros que financiarán la Diputación (30 millones) y el Consistorio (15), según el principio de acuerdo al que llegaron el alcalde, Luis Barcala, el presidente de la Diputación, entonces Carlos Mazón y el presidente del Puerto de Alicante, el fallecido Juan Antonio Gisbert, que que gestionó que Puertos del Estado cediera los terrenos. La participación económica de la Diputación era, por lo tanto, clave porque el palacio, bautizado como Torre Suma, sería un edificio polivalente que además de contar con un salón principal con capacidad para 2.000 personas, dispondría de dependencias para ubicar a los trabajadores de Suma, la agencia tributaria de la Diputación.

Acabaría así una historia que en su última etapa comenzó a finales de los años 90 con el anuncio de diferentes ubicaciones como la tercera fase del Meliá (hoy reconvertida en hotel de lujo), las faldas del Benacantil, el barrio de Sangueta, donde en 2007 llegó a presentarse un proyecto del arquitecto Salvador Pérez Royos, y el último tiro en blanco, la ubicación en el solar que dejarán de ocupar las Harineras Buffort y Cloquel, una operación que llegó a estar semicerrada a finales de 2019, pero que acabó fracasando.

Otro fiasco a apuntar en la gestación del palacio de congresos -marca, por otro lado, registrada por el Colegio de Médicos para su centro privado, de la avenida de Dénia- fue la transformación del Auditorio Provincial (ADDA) para que funcionara como un edificio polivalente. El acuerdo, negro sobre blanco, se suscribió en enero de 2016 durante la celebración de Fitur en Madrid, entre los entonces presidente de la Diputación, César Sánchez, y el alcalde, Gabriel Echávarri, pero nunca más se supo del asunto. El tripartito municipal saltó por los aires y la Diputación tampoco concretó nada, a pesar de que el PP se hizo cargo del Ayuntamiento con Luis Barcala como alcalde.

El primer palacio de congresos lo diseñó el arquitecto García Solera, por encargo de la Diputación en 1963. Habría estado emplazado donde hoy está el centro para mayores de la Diputación, cerca de la antigua N-332, cosa que en aquella época tenía sentido porque era la gran entrada a Alicante. A finales de los 80, con el cierre de Ficia en Elda, la Cámara presidida por Eliseo Quintanilla promovió que se construyera en el puerto y el proyecto en las faldas del monte Benacantil, y después la opción en el barrio de Sangueta, ya con el alcalde Diaz Alperi en el Ayuntamiento, proyectos también fracasados. Y la última, la posibilidad de las Harineras.

El pleno del Consell rechazó definitivamente en enero de 2016 la posible construcción del palacio de congresos en el barrio de La Sangueta, al considerar que se trataba de un proyecto que carecía de «viabilidad». La decisión fue un trámite y daba respuesta a la petición formulada por el Ayuntamiento de Alicante, que desistió del proyecto. El plan llevaba aparejada una consignación de 50 millones de euros que, una vez anulado el plan por el anterior gobierno del Consell, quedó en nada. «Las palabras se las lleva el viento», aseguró a este respecto el entonces concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Miguel Ángel Pavón

El edificio diseñado por Salvador Pérez Arroyo tenía 45 metros de altura y bajo la «piel de vidrio y metal» de color dorado se construían las dependencias a modo de módulos comunicados entre sí y que dejan espacio para las gradas. La idea, según su diseñador, era integrar un edificio terciario de oficinas con un palacio de congresos. Uno de los módulos se construirá en altura hasta alcanzar los 40 metros, y en su parte superior se construirá un restaurante giratorio. El interior estaba ajardinado a modo de jardín botánico. Además, el edificio se apoyaba sobre la cantera, que se cubrirá de verde mediante plantas colgantes de distintas especies hasta ocupar todo el frente de la Serra Grossa sobre el que se sitúa el centro de congresos. La desestimación del proyecto se produjo un día después de que el presidente de la Diputación, el popular César Sánchez, anunciara la remodelación del ADDA para «convertirlo en Palacio de Congresos. Las declaraciones de César Sánchez, en Fitur se produjeron tras firmar con el alcalde de la capital, el socialista Gabriel Echávarri, un compromiso de intenciones para trabajar conjuntamente en la promoción del Auditorio Provincial como espacio nacional e internacional de congresos, reuniones y convenciones.

Ahí se quedó. Diez después, el tema parece que puede convertirse en humo, algo muy habitual cuando de anunciar proyectos se trata en Alicante

La historia de los proyectos, emblemáticos, icónicos, o, sencillamente necesarios, que esta provincia ha ido desechando y frustrando por la oposición es interminable. Las guerras entre los políticos (lo anulo porque lo diseñó mi rival, y este ya no está) es larga y, unida a la falta de respeto por nuestro patrimonio, provoca que Alicante vaya perdiendo, oportunidad tras oportunidad, la posibilidad de ofrecer algo más allá que un clima excelente.

El penúltimo ejemplo lo tenemos con la polémica en torno al antiguo edificio del cine Ideal. En pleno centro de la propia capital de la provincia es un claro exponente de cómo la ciudad desprecia su patrimonio. Tras casi 26 años cerrado, y sin que la Administración moviera un dedo para conservarlo, dándole alguna utilidad de carácter público, el edificio va, pese a su actual buena conservación, camino de la ruina al impedir que sea la iniciativa privada quien lo salve. Cuando parecía que el Ideal se convertiría en un hotel de lujo respetando la fachada, la Conselleria de Cultura, a la que el Ideal le importó un carajo cuando era gestionada tanto por el PP, como en estos últimos años en manos del Botànic, aumentó el nivel de protección en el interior –un antiguo patio de butacas de cine- bloqueando el proyecto.

Lo peor es que todo ello sin aportar ninguna solución o alternativa plausible, como hubiera sido el hacerse cargo del inmueble para darle un uso diferente al hotelero. Décadas para ello ha tenido, pero todo apunta a que en unos cuantos años, si una mala reforma no es la culpable de acabar con el antiguo cine, lo harán la desidia de quienes pudieron hacer algo y el propio paso del tiempo.

Los colectivos y plataformas que reclamaron otro uso para el Ideal pusieron todo su empeño en pelearlo, pero resulta delirante que la Administración siempre llegue tarde y mal y, me temo que, en este caso, esa inoperancia vaya a convertirse en el perfecto atributo de los políticos quienes en los últimos 50 años han provocado, por acción y omisión, que en la ciudad de Alicante y, en muchos otros municipios de la provincia nunca se pueda hacer nada, y nada pueda llegar a buen puerto. Esperemos al menos que el Ideal no acabe convirtiéndose en un despropósito como el de la «Casa Alberola», ese edificio decimonónico partido por la mitad frente al parque de Canalejas. Algún día habrá que pedir responsabilidades