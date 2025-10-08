Opinión | Textamentos
Consejos
Últimamente recibo muchos consejos por parte de familiares, amigos y conocidos. Son consejos bienintencionados, cargados de sentido común, que tienen por objetivo, valgan los ejemplos, conminarme a dormir mejor, ponerme en forma, mejorar mi salud u organizar mi tiempo libre. Pero este es el problema: que carezco de tiempo libre, lo cual encarece mucho mi pretensión de hacer caso a quienes tanto se preocupan por mí, pues la falta de tiempo debilita las ganas y las energías para emprender cualquier acción, por pequeña que sea.
En esta era de la sobreinformación, barrunto que no soy especial y que cualquier persona que lea estas líneas es igualmente receptora de numerosos consejos que, de un modo u otro, podrían ayudarla a ser más feliz
En esta era de la sobreinformación, barrunto que no soy especial y que cualquier persona que lea estas líneas es igualmente receptora de numerosos consejos que, de un modo u otro, podrían ayudarla a ser más feliz (de eso se trata: de compartir píldoras de felicidad).
Lo que me cuesta comprender es por qué somos todos tan generosos a la hora de regalar consejos promisorios de felicidad y bienestar si a la larga son pocos los que se jactan de ser felices.
No sé hasta qué punto conviene asumir tantas recomendaciones. Ahí está el caso de Pedro Sánchez, que tiene casi mil asesores, lo cual no ha evitado que sus familiares —y quién sabe si él también— se hayan metido en un enredo judicial de pronóstico reservado. No sabemos si su agonía se debe a que sigue a pie juntillas los consejos de sus asesores o a que no les hace ni puñetero caso.
Me consta, como dice el refrán, que «quien tiene compañero, tiene amigo y consejero». Valoro la amistad, pero mi tendencia natural sigue siendo la de seguir mis convicciones más que las de los demás. No es soberbia ni desagradecimiento, es esa adictiva costumbre, regada con el elixir de la libertad, de continuar equivocándome sin ayuda externa, con obstinada querencia. Llevo en la dinámica de tomar el camino equivocado desde que dejé atrás la infancia y, paradójicamente, no me va tan mal, a fin de cuentas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sin estudios, con trabajo de por vida y un sueldo de casi 3.000 euros al mes: así es el empleo que recomiendan todos los técnicos en formación profesional
- Sumar años de cotización por cuidar a tus hijos ya es posible: hasta 5 años más para tu pensión
- Nueva urbanización en Alicante: inversores del norte de Europa proyectan 500 viviendas en Planes
- El restaurante Simposium crea la mejor receta con alcachofa en Alicante Gastronómica
- La factura millonaria de la contaminación por el enterramiento ilegal de basura en 500 hectáreas agrícolas de Orihuela
- La Ciudad del Baloncesto del Lucentum: una operación en Alicante que podría seguir el modelo del Roig Arena
- El Vinalopó proyecta su futuro: ¿Qué desafíos y oportunidades afronta la comarca?
- El parque La Marjal de Alicante: un modelo ejemplar que no deja de innovar