Elx pierde posiciones en renta a nivel de España

Hace unos días, la AEAT ha publicado la Estadística del IRPF correspondiente a los municipios españoles, de más de 1.000 habitantes, a excepción del País Vasco y Navarra, que tienen un régimen fiscal distinto; del ejercicio 2023 con base en las declaraciones de la renta presentadas en 2024. Suponen un total de 2.910 municipios.

Entre la información suministrada, destaca la que hace referencia a la denominada Renta Media Bruta de los declarantes en cada municipio. Con base en los datos declarados se van sacando las medias correspondientes a los ingresos, por todos los conceptos, de las personas físicas declarantes.

La estadística representa, por tanto, sólo los ingresos de aquellos que presentan su declaración, por lo que hay que tener en cuenta a esos otros, que pueden ser miles que, por no alcanzar los mínimos obligatorios, no tienen que formularla. La realidad socioeconómica, en multitud de casos, supone que los datos suministrados por la AEAT no reflejan la situación de una parte importante de la población que, por sus escasos ingresos, ni siquiera hace la Renta. Y es una situación que debe tenerse en cuenta en cualquier análisis, ya que afecta a muchas personas.

En cuanto a los datos oficiales, y como todos los años, se han destacado los municipios con mayor y menor renta disponible de toda España. Como viene sucediendo en los últimos años, Pozuelo de Alarcón, con una Renta Media Bruta (RMB) de 88.011 euros por persona, es el municipio más rico del país. Le sigue Boadilla del Monte, con 70.869 euros. Los dos están situados en Madrid y, en ambos, abundan urbanizaciones como La Finca, La Moraleja, etc., con «singulares» habitantes en ellas. Por el contrario, entre los de menos recursos declarados, encabeza ese listado Benamargosa, en Málaga, con 13.831 euros, o Guadahortuna, en Granada, con 14.339 euros, y otros muchos similares en Andalucía y Extremadura. Las diferencias son abismales. Baste decir que la Renta Bruta Media, a nivel estatal, es de 31.333 euros y que gran parte de España se mueve en niveles que no alcanzan ni el 50% de esas cifras, lo que evidencia las enormes diferencias, en ingresos y, por tanto, en nivel de vida, que demuestra la desigualdad que, en este aspecto, padece España y que, con demasiada frecuencia, tan poco parece preocupar a algunos.

En el caso concreto de nuestro municipio, hay que decir que Elx ocupa, en 2023, el puesto 1.385 entre los niveles de RBM más altos de España, y el 154 a nivel de País Valenciano, ya que declara unos ingresos medios de 25.808 euros. Esta cifra supone que estamos bastante por debajo de la media estatal. Curiosamente, en 2022, los datos nos dicen que Elx era el 1.345 nivel estatal y el 148 a nivel autonómico. O sea que hemos bajado puestos, en ambos niveles, en cuanto a disponibilidad de recursos de nuestra población. Un dato preocupante. En contraste, habría que decir que Alicante capital tenía, en 2023, una RBM de 30.218 euros, lo que suponía figurar en el puesto 613 estatal y en el 34 a nivel autonómico. Unos datos mucho más acordes con su población, a diferencia de Elx.

Según la AEAT, en Elx se han presentado, correspondientes al ejercicio 2023, un total de 114.229 declaraciones de IRPF. La Base Imponible General de las mismas nos describe una realidad que apunta a que, en muchos casos, una buena parte de las familias ilicitanas convive con verdaderas dificultades para llegar a final de mes. Los datos de IRPF presentados nos dicen que, de las 114.229 declaraciones formalizadas, en 36.910 casos, casi el 40%, la Base Imponible General se encontraba en el tramo de «hasta 6.010 euros», el más reducido de todos. Por el contrario en tramos como, por ejemplo, de 30.050,61 a 60.101,21 euros, sólo aparecen 17.247 declaraciones o, el más llamativo, que en el tramo de más de 60.101,21 euros haya solo 3.749 declarantes. Pocos parecen para un municipio como el nuestro, a no ser que la «ingeniería fiscal» permita estos números, cuestión que no hay que desestimar. Queda, en todo caso, bastante claro la necesidad de una reforma fiscal que haga que todos, no sólo los asalariados sujetos a una nómina, contribuyan proporcionalmente al erario público de acuerdo con sus ingresos reales por todos los conceptos.

A la vista de estos datos, las instituciones, especialmente las más cercanas, deberían reforzar las medidas para facilitar, a los sectores más desfavorecidos (que los hay en gran número en Elx) las ayudas, subvenciones y apoyos necesarios para facilitarles su mejor inserción social ya que, en muchos casos, ni siquiera con un trabajo se alcanza para vivir como correspondería. Y ahí desde el Ayuntamiento, en vez de recortes y dificultades de acceso a las ayudas, tal y como se está haciendo, se debería ser más sensible y, además, priorizar el gasto entre lo más necesario, y lo meramente superfluo o efímero, que tanto abunda.

La posición que ocupe Elx en ese listado citado de la AEAT, que está empeorando, por cierto, no tendría más importancia sino fuera porque, detrás de esos números, hay miles de familias ilicitanas que necesitan de más atención de los poderes públicos a todos los niveles.

Que Elx no reciba las inversiones que necesita desde el Estado, Consell o Diputación, especialmente aquellas relacionadas con el ámbito sanitario, educativo, asistencial, etc., está repercutiendo negativamente en la ciudadanía. Desde el Ayuntamiento se debe insistir en reclamarlas y, por otra parte, en ser el primero en atender lo que es de su competencia para los más necesitados.